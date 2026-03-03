ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
Польський мовник не транслюватиме виступи атлетів рф і Білорусі

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Польське телебачення Telewizja Polska (TVP) оголосило бойкот щодо трансляцій спортсменів із росії та Білорусі під час XIV Зимових Паралімпійських ігор. Про це мовник повідомив в офіційній заяві, яку цитує Польське радіо.

📢 «Telewizja Polska не показуватиме спортсменів, які під час майбутніх XIV Зимових Паралімпійських ігор виступатимуть під прапорами росії та Білорусі. Бойкот є висловлюванням протесту мовника проти розв’язаної росією війни проти України та дій росії та Білорусі на міжнародній арені. Рішення TVP підтримує Польський паралімпійський комітет», — йдеться у повідомленні.

☝️ Водночас телеканал уточнив: якщо польський спортсмен або спортсменка здобуде срібло чи бронзу, а переможцем стане представник росії чи Білорусі, трансляцію церемонії нагородження покажуть лише частково — до моменту виконання гімнів і підняття прапорів.

Раніше стало відомо, що Україна у повному складі бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через допуск атлетів рф і Білорусі. Крім того, 19 лютого про частковий бойкот Паралімпіади-2026 заявили Польща та Естонія.

