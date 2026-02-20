Естонські посадовці відмовилися від участі в церемоніях Паралімпіади

Представники Естонського паралімпійського комітету (ЕПК) та Міністерства культури не братимуть участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіні. Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Офіційні делегати ЕПК відмовляться від участі у церемоніях відкриття та закриття Ігор, а також не відвідуватимуть офіційні прийоми Міжнародного паралімпійського комітету (IPC). Рішення ухвалене як жест солідарності з Україною та у відповідь на допуск спортсменів росії і Білорусі під національною символікою.

Йдеться про рішення IPC та Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду, які виділили країнам-агресорам десять квот у трьох дисциплінах — сноуборді, гірськолижному спорті та лижних гонках. З них шість місць отримала росія, ще чотири — Білорусь.

В Естонському паралімпійському комітеті наголосили, що підтримують офіційну позицію України щодо ігнорування офіційних церемоній та вважають важливим єдиний принциповий підхід європейських держав.

☝️ У Таллінні підкреслюють: спорт не повинен ставати інструментом нормалізації агресії.

Міністерство культури Естонії також підтримало позицію ЕПК і засудило допуск спортсменів держав-агресорів до Паралімпійських ігор під національними прапорами.

Радник спортивного відділу міністерства Норман Пидер, який вирушить на Ігри, не буде присутній на церемонії відкриття. Він підтримуватиме естонських спортсменів безпосередньо на змаганнях.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 15 березня.

Нагадаємо, раніше міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що українські посадовці також не братимуть участі в офіційних заходах Паралімпіади-2026 через рішення допустити російських і білоруських спортсменів під національними прапорами. Він подякував урядовцям країн вільного світу, які планують проігнорувати офіційні події та заходи Паралімпіади.

Як повідомлялося, Міжнародний паралімпійський комітет дозволив окремим спортсменам росії та Білорусі виступати під власними прапорами. А для золотих медалістів передбачене виконання національного гімну.

⚠️ Представники Польщі відмовилися від участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор через рішення допустити до змагань російських і білоруських спортсменів.