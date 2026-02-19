Четвер, 19 Лютого, 2026
Польща бойкотує відкриття Паралімпіади через допуск росіян

Денис Молотов
Польща бойкотує відкриття Паралімпіади через допуск росіян
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Представники Польщі відмовилися від участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор через рішення допустити до змагань російських і білоруських спортсменів. Про це 18 лютого повідомило Міністерство спорту та туризму Польщі.

📢 «У зв’язку з дозволом Міжнародного паралімпійського комітету російським та білоруським спортсменам змагатися на XIV зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з використанням їхньої національної символіки, представники Міністерства спорту та туризму не братимуть участі у церемонії відкриття Ігор», — йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що в умовах російської агресії проти України участь спортсменів з росії та Білорусі під їхніми прапорами та гімнами є неприйнятною.

☝️ Раніше стало відомо, що українські посадовці також відмовилися від поїздки на Паралімпіаду через допуск росіян і білорусів до змагань під національною символікою.

Нагадаємо, напередодні Міжнародний паралімпійський комітет дозволив окремим російським та білоруським спортсменам виступати на Паралімпійських іграх під власними прапорами. А у разі перемоги для них передбачене виконання їх національного гімну.

