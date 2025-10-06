Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України повідомила, що на росії зростає кількість випадків переслідування користувачів соцмереж за будь-які публікації або навіть звичайні репости. За даними відомства, адміністрації російських соціальних платформ передають особисті дані користувачів слідчим органам на першу вимогу, не потребуючи жодного судового рішення.

📢 «Найпоширенішою підставою для відкриття справ за публікації чи навіть звичайні репости є звинувачення в так званому “екстремізмі” (ст. 282 Кримінального кодексу рф)», — йдеться у повідомленні СЗР.

Ця стаття охоплює не лише заклики до насильства чи розпалювання ненависті за національною або релігійною ознакою, а й будь-які критичні висловлювання щодо «соціальних груп». На практиці до таких груп на росії зараховують чиновників, депутатів і силовиків. Тож звичайний критичний коментар може обернутися реальним вироком.

☝️Ще однією підставою для переслідування стала стаття 319 Кримінального кодексу рф — «публічна образа представника влади». Для відкриття справи достатньо, щоб зі змісту повідомлення було зрозуміло, про якого посадовця йдеться.

Крім того, користувачів карають і за «образу почуттів віруючих» (ст. 148 КК рф). Під цю норму підпадають жарти, меми, карикатури чи навіть критичні коментарі щодо релігійних символів. У таких випадках ініціаторами проваджень можуть виступати не лише державні структури, а й приватні особи, які заявлять, що їхні «почуття образили».

Також серед інструментів тиску — статті про «реабілітацію нацизму» (ст. 354.1), «наклеп» (ст. 128.1), «порушення недоторканності приватного життя» (ст. 137) та «неправомірний доступ до комп’ютерної інформації» (ст. 272).

У Службі зовнішньої розвідки наголосили, що такі норми фактично демонструють прагнення кремля встановити повний контроль над інтернетом і максимально обмежити свободу слова.

📢 «Соцмережі в росії перетворюються на простір тотального нагляду, де будь-який критичний допис може стати підставою для кримінальної справи», — зазначили в українській розвідці.

Раніше повідомлялося, що російська влада фактично реабілітує сталінські репресії. Архіви у рф перестали видавати історикам та громадським дослідникам матеріали про репресованих у часи сталінських чисток.

☝️ Нагадаємо, раніше депутат держдуми рф від партії «єдина росія» андрій гурулєв заявив про необхідність відродження системи ГУЛАГу в сучасній росії.

👉 Також стало відомо про масштабні звільнення в російській державній компанії «пошта росії». За даними розвідки, працівники масово залишають свої робочі місця через мізерні зарплати, які не дозволяють навіть покрити базові потреби.