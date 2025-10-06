Понеділок, 6 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

На росії соцмережі перетворилися на простір тотального нагляду — СЗР

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії соцмережі перетворилися на простір тотального нагляду — СЗР

Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України повідомила, що на росії зростає кількість випадків переслідування користувачів соцмереж за будь-які публікації або навіть звичайні репости. За даними відомства, адміністрації російських соціальних платформ передають особисті дані користувачів слідчим органам на першу вимогу, не потребуючи жодного судового рішення.

📢 «Найпоширенішою підставою для відкриття справ за публікації чи навіть звичайні репости є звинувачення в так званому “екстремізмі” (ст. 282 Кримінального кодексу рф)», — йдеться у повідомленні СЗР.

Ця стаття охоплює не лише заклики до насильства чи розпалювання ненависті за національною або релігійною ознакою, а й будь-які критичні висловлювання щодо «соціальних груп». На практиці до таких груп на росії зараховують чиновників, депутатів і силовиків. Тож звичайний критичний коментар може обернутися реальним вироком.

☝️Ще однією підставою для переслідування стала стаття 319 Кримінального кодексу рф — «публічна образа представника влади». Для відкриття справи достатньо, щоб зі змісту повідомлення було зрозуміло, про якого посадовця йдеться.

Крім того, користувачів карають і за «образу почуттів віруючих» (ст. 148 КК рф). Під цю норму підпадають жарти, меми, карикатури чи навіть критичні коментарі щодо релігійних символів. У таких випадках ініціаторами проваджень можуть виступати не лише державні структури, а й приватні особи, які заявлять, що їхні «почуття образили».

Також серед інструментів тиску — статті про «реабілітацію нацизму» (ст. 354.1), «наклеп» (ст. 128.1), «порушення недоторканності приватного життя» (ст. 137) та «неправомірний доступ до комп’ютерної інформації» (ст. 272).

У Службі зовнішньої розвідки наголосили, що такі норми фактично демонструють прагнення кремля встановити повний контроль над інтернетом і максимально обмежити свободу слова.

📢 «Соцмережі в росії перетворюються на простір тотального нагляду, де будь-який критичний допис може стати підставою для кримінальної справи», — зазначили в українській розвідці.

Раніше повідомлялося, що російська влада фактично реабілітує сталінські репресії. Архіви у рф перестали видавати історикам та громадським дослідникам матеріали про репресованих у часи сталінських чисток.

☝️ Нагадаємо, раніше депутат держдуми рф від партії «єдина росія» андрій гурулєв заявив про необхідність відродження системи ГУЛАГу в сучасній росії.

👉 Також стало відомо про масштабні звільнення в російській державній компанії «пошта росії». За даними розвідки, працівники масово залишають свої робочі місця через мізерні зарплати, які не дозволяють навіть покрити базові потреби.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

“Мадяр” оголосив про масштабне переформатування та збільшення Сил Безпілотних Систем ЗСУ

ПОДІЇ

Попаснянська громада виділила кошти на підтримку військових та їхніх родин

ЛУГАНЩИНА

Диктатор путін погрожує США через ракети Tomahawk для України

ПОЛІТИКА

Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів

ПОДІЇ

Рекордні ціни на золото збільшили фактичну вартість резервів США у 90 разів

ЕКОНОМІКА

На фронті сталося 89 боїв, понад третина з них на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

133 бойових зіткнення на фронті: окупанти залучили 1803 дрони та здійснили 3247 обстрілів

ПОДІЇ

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф може залишити посаду

ПОЛІТИКА

Зеленський повідомив про санкційні укази проти рф

ВЛАДА

Зеленський і Мерц у Копенгагені провели переговори

ВЛАДА

Вчителів з Луганщини нагородили відзнаками Міністерства освіти України

ЛУГАНЩИНА

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф прибув до Києва

ВАЖЛИВО

Шостка тимчасово без світла через ремонт після російського удару

ВАЖЛИВО

МЗС України розкритикувало блокування українських сайтів в Угорщині

ВЛАДА

Понад 20 атак за поточну добу відбито на Покровському напрямку, бої тривають, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"