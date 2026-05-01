Виявлено розкрадання коштів у релокованій лікарні з Лисичанська – СБУ

Служба безпеки України викрила та заблокувала схему розкрадання державних коштів, виділених на заробітну плату медикам лікарні, яка була релокована з Лисичанська до Дніпропетровської області. Організаторкою злочину стала колишня керівниця медичного закладу. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, у 2024 році організаторка оборудки, колишня керівниця лікарні, фіктивно працевлаштувала дев’ятьох мешканців Кам’янського на посади лікарів. Ці особи лише формально перебували у штаті лікарні, жодного дня не працювали в закладі, не виконували жодних медичних обов’язків і при працевлаштуванні надали підроблені документи про вищу медичну освіту.

Попри це, на їхні рахунки щомісяця нараховувалася заробітна плата з державного бюджету. Отримані кошти організаторка схеми та її спільники розподіляли між собою.

Правоохоронці кваліфікували дії учасників як привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану організованою групою.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за 15 епізодами протиправної діяльності.

⚖️ Правові наслідки

Колишній керівниці медичного закладу та старшій медичній сестрі інкримінують одразу дві тяжкі статті Кримінального кодексу:

ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (привласнення та розтрата майна, вчинені організованою групою в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Фіктивно працевлаштованим особам повідомлено про підозру у пособництві привласненню майна (ч. 4 ст. 191) та підробленні офіційних документів (ч. 1 ст. 358).

Комплексні оперативно-слідчі заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з поліцейськими Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво здійснювала Центральна окружна прокуратура міста Дніпра. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб та точну суму завданих державі збитків.

1 з 3

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією масштабують всеукраїнську інформаційну кампанію «”Спали” фсбшника», яка покликана убезпечити громадян від маніпуляцій російських спецслужб.