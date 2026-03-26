Північна Корея відправляє за гроші в рабство своїх громадян на росію

Денис Молотов
Фото з відкритих джерел: північнокорейські військові на росії.

Північна Корея систематично відправляє своїх громадян на примусову працю, фактично рабство, на росію. За це КНДР отримує значні кошти. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Global Rights Compliance.

У документі зазначається, що для КНДР праця на рф є частиною державної політики, спрямованої на отримання валютних надходжень. У звіті задокументовано системну експлуатацію громадян Північної Кореї, яких направляють на роботу на рф в межах державної програми працевлаштування.

За оцінками дослідників, програма охоплює понад 100 тисяч громадян КНДР у близько 40 країнах світу та щорічно приносить режиму до 500 млн доларів.

⚠️ Умови праці

Згідно зі звітом, працівників переважно залучають до будівельних робіт. Вони змушені працювати до 16 годин на добу, часто без вихідних — окремі випадки свідчать про роботу 364 дні на рік. Фактична оплата при цьому може становити близько 10 доларів на місяць.

Окремим механізмом контролю є так звана державна квота, яку працівники повинні щомісяця сплачувати владі КНДР. Її розмір уже сягає 700–850 доларів. У разі невиконання борг переноситься, що фактично призводить до боргової залежності.

🏚 Умови проживання та контроль

Умови проживання описуються як нелюдські: працівники мешкають у переповнених неопалюваних контейнерах із тарганами та клопами. Душ вони можуть приймати лише один-два рази на рік. Травми та захворювання ігноруються, а робота триває навіть у сильні морози без належного захисного спорядження.

Також після прибуття на росію у працівників вилучають паспорти. У звіті зафіксовано випадки фізичного насильства, постійного нагляду та колективного покарання.

🌍 Можливі порушення санкцій

Дослідники наголошують, що російські компанії, які залучають північнокорейських працівників, можуть порушувати санкції ООН, що забороняють використання такої робочої сили.

Правозахисники закликають міжнародну спільноту посилити контроль і механізми притягнення до відповідальності, щоб припинити експлуатацію на межі рабства.

📌 Нагадаємо

Раніше розвідка Південної Кореї повідомляла про направлення до росії 5000 північнокорейських військових будівельників. Також з’являлася інформація про плани КНДР відправити до рф до 40 тисяч працівників, включно з ІТ-фахівцями.

Південнокорейська розвідка також повідомила, що близько 4,7 тисячі північнокорейських солдатів загинули або були поранені, воюючи на боці росії проти України.

