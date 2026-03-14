Десятки народних обранців в Раді хочуть скласти мандати

Ядро фракції «Слуга народу» у Верховній Раді значно скоротилося, а близько 40 народних депутатів можуть подати заяви про складання мандатів. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець.

За його словами, від початку року виникли серйозні труднощі зі збором голосів за ключові законопроєкти. Йдеться насамперед про документи, які є зобов’язаннями України перед міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Європейським Союзом (ЄС) у межах програми Ukraine Facility.

Одним із прикладів він назвав законопроєкт щодо оподаткування цифрових платформ, від ухвалення якого залежить подальше фінансування державного бюджету.

☝️ Під час голосування документ отримав лише 168 голосів при необхідних 226.

На думку Мотовиловця, однією з причин проблем є побоювання депутатів перед антикорупційними органами. За його словами, з початку року п’ять народних депутатів отримали підозри від НАБУ та САП, оскільки, за даними слідства, брали хабарі за голосування у парламенті.

Через це, як стверджує політик, частина депутатів стала більш обережною, а деякі вже проходили допити як свідки.

📢 «Ключова проблема – фракція Слуга народу втратила ядро. Що таке ядро? Коли збираю голоси у парламенті, чітко розумію, які депутати точно готові підтримати той чи інший закон… Раніше міг розраховувати на 180 депутатів від Слуги народу. Нині ядро фракції складається зі 111 депутатів», – заявив він.

За словами Мотовиловця, ситуація також загострилася після скандалу навколо відкату закону про ліквідацію незалежності НАБУ та САП. Після цього, як зазначив депутат, частина парламентарів, які підтримали відповідне рішення, зіткнулася з різкою критикою та наслідками своїх дій.

Відповідаючи на запитання щодо можливої подальшої кризи у Верховній Раді, він визнав, що нинішня ситуація ускладнює ухвалення рішень.

📢 «Ситуація складається так, що ми не можемо голосувати за наші зобовʼязання».

Він також описав внутрішній стан фракції.

📢 «Фракція Слуга народу – моя родина, і стан зараз такий: утома, помножена на розгубленість і страх, призвела до того, що аргументи про збір голосів більше не працюють. І у мене немає плану виходу із ситуації на сьогодні… Приблизно 40 депутатів [можуть подати заяви на складання мандату]. Просто їм пояснюю, що, друзі, дивіться, ви дали присягу. Ви можете подавати заяву, але ніхто не проголосує. Рада повинна працювати», – сказав нардеп.

Водночас народний депутат Олександр Юрченко, який раніше був обраний від «Слуги народу», але згодом вийшов із фракції, заявив про ще більші масштаби можливих відставок.

В ефірі Новини.Live він повідомив, що від 50 до 60 депутатів фракції вже написали заяви про складання мандатів. За його словами, причинами такого рішення стали втома від тривалої каденції, навантаження та низький рівень зарплати.

📌 Раніше також повідомлялося, що Центральна виборча комісія в січні визнала Романа Кравця обраним народним депутатом від партії «Слуга народу». Втім, він відмовився від отримання мандата, оскільки вже виїхав до Ізраїлю.

📌 Також раніше стало відомо про смерть народного депутата від «Слуги народу» Олександра Кабанова.