Рада достроково припинила повноваження Дар’ї Володіної

Складання мандата Дар’ї Володіної від «Слуги народу» підтримала Верховна Рада України. Парламент ухвалив відповідне рішення щодо дострокового припинення повноважень народної депутатки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

📢 «Рада підтримала законопроєкт №15098 про складання повноважень депутата Д.Володіної. “За” – 253», — зазначив він.

Складання мандата народної обраниці відбулося після того, як наприкінці березня вона подала відповідну заяву. Її звернення також підтримав профільний регламентний комітет. Йдеться про Дар’ю Володіну, яка була обрана до парламенту IX скликання за списком партії «Слуга народу».

☝️ Оскільки Володіна потрапила до Ради за партійним списком, її місце згодом займе інший кандидат із черги. Наступними претендентами на мандат є професор кафедри міжнародного та європейського права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Олена Київець (№161) та директор ДО Національний офіс інтелектуальної власності Богдан Моркляник (№162).

ℹ️ Дар’я Володіна навчалася на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та паралельно працювала на телебаченні.

У 2016 році заснувала та очолила PR-агенцію PR Space, а також стала власницею компанії Iconic Creations у Нью-Йорку (США).

У 2017 році Володіна працювала репутаційною менеджеркою Євробачення 2017, що проходив в Україні.

У 2018 році вона увійшла до антикорупційного комітету в Київській області та висувалася до Ради громадського контролю при НАБУ.

У 2019 році її обрали народною депутаткою IX скликання (№65 у списку) як безпартійну, після чого вона увійшла до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

👉 Нагадаємо, раніше в партії «Слуга народу» заявляли, що близько 40 народних депутатів можуть достроково скласти свої мандати.