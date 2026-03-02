Після атаки дронів Ер-Ріяд заявив про готовність вдарити по іранських об’єктах

Саудівська Аравія погрожує завдати удару по іранських нафтових об’єктах, якщо Тегеран здійснить «скоординовану» атаку на національну нафтову компанію Saudi Aramco. Про це повідомляють The Times of Israel та Reuters.

☝️ Вранці 2 березня нафтопереробний завод Aramco у Саудівській Аравії зазнав атаки іранських дронів-камікадзе типу «Shahed».

За інформацією Reuters, два безпілотники вдалося перехопити. Водночас їхні уламки впали на територію підприємства та спричинили «невелику пожежу».

📢 «Напад на нафтопереробний завод Рас-Танура в Саудівській Аравії знаменує собою значну ескалацію, і енергетична інфраструктура Перської затоки тепер знаходиться під прицілом Ірану», — заявив експерт нафтового ринку Торбйорн Солтведт.

Зазначається, що Saudi Aramco (повна назва — Saudi Arabian Oil Group, раніше Saudi Arabian Oil Company) є ключовою державною нафтовою компанією королівства.

☝️ Нафтопереробний завод Ras Tanura, який став мішенню атаки, розташований на узбережжі Перської затоки у Східній провінції Саудівської Аравії та вважається одним із найбільших у регіоні.

Раніше повідомлялося, що через загострення ситуації на Близькому Сході частина нафтових і газових об’єктів у регіоні призупинила роботу. Зокрема, Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу, а Саудівська Аравія тимчасово закрила свій найбільший нафтопереробний завод.

Крім того, повідомлялося про зупинку нафтових і газових об’єктів в іракському Курдистані та Ізраїлі.