На Близькому Сході зупинено виробництво газу та нафти через удари по Ірану

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу (СПГ), а Саудівська Аравія закрила свій найбільший нафтопереробний завод. Крім того, закриті нафтові та газові об’єкти в іракському Курдистані та Ізраїлі. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters у понеділок, 2 березня.

Триваюча атака Ізраїлю та США на Іран, а також удари у відповідь Тегерана призвели до вимушеного ‌закриття нафтогазових об’єктів по всьому Близькому Сходу.

Так відомо, що катарська газова монополія QatarEnergy припинила виробництво скрапленого природного газу та супутніх продуктів через удари безпілотників по об’єктах у Рас-Лаффані та Месаїді. Один дрон потрапив у водний резервуар електростанції, другий — у промисловий комплекс. Катар забезпечує близько 20% світового експорту СПГ.

Тим часом уряд Ізраїлю наказав американській Chevron тимчасово зупинити величезне газове родовище Левіафан, обмеживши експорт до Єгипту. На родовищі триває розширення потужності до 21 млрд кубометрів на рік у рамках 35-мільярдного контракту з Єгиптом.

🛢️ У Саудівській Аравії Saudi Aramco зупинила найбільший на Близькому Сході нафтопереробний завод Ras Tanura після удару дрона. Потужність комплексу — 550 тис. барелів на добу, він є критично важливим експортним терміналом для саудівської нафти.

В Іракському Курдистані припинено видобуток на всіх родовищах, які експортували 200 тис. барелів нафти на добу через трубопровід до турецького порту Джейхан.

💹 Фактичне перекриття Ормузької протоки, через яку проходить третина світових поставок СПГ, вже призвело до зростання цін на газ у Європі на 27%. Зупинка судноплавства на місяць може подвоїти ціни на газ у Європі.

⚠️ Основні виробники нафти на Близькому Сході можуть підтримувати видобуток максимум 25 днів у разі повного блокування Ормузької протоки.

Також нагадаємо, що удари по Ірану з боку США та Ізраїлю спочатку планувалися на тиждень раніше. Однак, операцію перенесли через низку розвідувальних і оперативних причин.