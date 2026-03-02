ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

На Близькому Сході зупинено виробництво газу та нафти через удари по Ірану

Денис Молотов
На Близькому Сході зупинено виробництво газу та нафти через удари по Ірану
Фото з відкритих джерел: Рас-Лаффан - один із трьох найбільших промислових центрів Катару. Розташований за 80 км на північний схід від Дохи.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу (СПГ), а Саудівська Аравія закрила свій найбільший нафтопереробний завод. Крім того, закриті нафтові та газові об’єкти в іракському Курдистані та Ізраїлі. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters у понеділок, 2 березня.

Триваюча атака Ізраїлю та США на Іран, а також удари у відповідь Тегерана призвели до вимушеного ‌закриття нафтогазових об’єктів по всьому Близькому Сходу.

Так відомо, що катарська газова монополія QatarEnergy припинила виробництво скрапленого природного газу та супутніх продуктів через удари безпілотників по об’єктах у Рас-Лаффані та Месаїді. Один дрон потрапив у водний резервуар електростанції, другий — у промисловий комплекс. Катар забезпечує близько 20% світового експорту СПГ.

Тим часом уряд Ізраїлю наказав американській Chevron тимчасово зупинити величезне газове родовище Левіафан, обмеживши експорт до Єгипту. На родовищі триває розширення потужності до 21 млрд кубометрів на рік у рамках 35-мільярдного контракту з Єгиптом.

🛢️ У Саудівській Аравії Saudi Aramco зупинила найбільший на Близькому Сході нафтопереробний завод Ras Tanura після удару дрона. Потужність комплексу — 550 тис. барелів на добу, він є критично важливим експортним терміналом для саудівської нафти.

В Іракському Курдистані припинено видобуток на всіх родовищах, які експортували 200 тис. барелів нафти на добу через трубопровід до турецького порту Джейхан.

💹 Фактичне перекриття Ормузької протоки, через яку проходить третина світових поставок СПГ, вже призвело до зростання цін на газ у Європі на 27%. Зупинка судноплавства на місяць може подвоїти ціни на газ у Європі.

⚠️ Основні виробники нафти на Близькому Сході можуть підтримувати видобуток максимум 25 днів у разі повного блокування Ормузької протоки.

Також нагадаємо, що удари по Ірану з боку США та Ізраїлю спочатку планувалися на тиждень раніше. Однак, операцію перенесли через низку розвідувальних і оперативних причин.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Іран підтвердив загибель верховного лідера Хаменеї

ВАЖЛИВО

Іран завдав удару по базах в Іраку та Йорданії з німецькими військовими

ПОДІЇ

Зеленський запросив Фіцо до Києва для перемовин

ВЛАДА

Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні – Financial Times

ПОДІЇ

СБУ посилює тиск на агентуру та військові ресурси окупантів

ЛУГАНЩИНА

Генштаб: на фронті відбулося 206 бойових зіткнень, ворог застосував понад 4 тис. дронів-камікадзе

ВІЙНА

Україна та Туреччина працюють над новими обмінами полонених

ВАЖЛИВО

Ізраїль завдав попереджувального удару по Ірану

ПОЛІТИКА

Лідери ЄС і Північної Європи прибули до столиці України

ВАЖЛИВО

США не вдалося змінити текст резолюції ООН про територіальну цілісність України

ВАЖЛИВО

Ракети Patriot: Зеленський заявив про нагальну потребу України

ВАЖЛИВО

Україна отримала демарш від США після удару по нафтотерміналу рф

ВАЖЛИВО

33,8 млн грн на оздоровлення: понад 1900 дітей Луганщини поїдуть на відпочинок у 2026 році

ЛУГАНЩИНА

Плани США удару по Ірану змінили в останній момент – ЗМІ

ПОЛІТИКА

ЗСУ застосували ATACMS по командних пунктах і базах росіян

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип