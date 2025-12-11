Під Києвом почнуть масштабне будівництво нового СІЗО

Керівництво Державної кримінально-виконавчої служби України, за підсумками тендеру, уклало договір із компанією Антаріс ПВР-Буд щодо реалізації масштабного проєкту — будівництва нового СІЗО Мартусівка вартістю 1,09 млрд гривень. Про це пише видання «Наші гроші», посилаючись на дані, оприлюднені у системі Prozorro.

Йдеться про створення абсолютно нового слідчого ізолятора на території Бориспільської виправної колонії №119 у Київській області, більш відомої під назвою Мартусівка. Згідно з умовами контракту, завершення всіх робіт передбачене до кінця 2028 року.

☝️ У 2025 році, згідно з технічним завданням, запланований великий обсяг будівельних робіт. Зокрема, мають реконструювати та звести інфраструктуру на контрольно-пропускних пунктах №1 і №2, приміщення чергової частини, кімнат для побачень, а також здійснити роботи у медичній частині з амбулаторією та облаштувати прогулянкові дворики. Окремий комплекс робіт стосується режимних корпусів №1 та №2, а також оглядової вежі з технологічними приміщеннями.

📢 Навесні 2025 року заступник міністра юстиції Євген Пікалов заявив, що новий СІЗО Мартусівка буде розрахований на 1072 місця. За його словами, запуск установи дозволить значно зменшити навантаження на Лук’янівське СІЗО, яке десятиліттями залишається об’єктом критики через невідповідність сучасним європейським стандартам утримання.

Фінансування будівництва розподілене на чотири бюджетні періоди. Зокрема:

• у 2025 році передбачено 3,57 млн грн;

• у 2026 році — 416,82 млн грн;

• у 2027 році — 469,80 млн грн;

• у 2028 році — <strong>200 млн грн.

Усі ці кошти надходитимуть із державного бюджету. Нова установа має стати ключовим елементом реформи пенітенціарної системи та модернізації місць попереднього ув’язнення.

Додатково нагадується, що українська держава вже підготувала п’ять спеціальних СІЗО та колоній для утримання осіб, які підлягають екстрадиції. Новий СІЗО Мартусівка стане наступним важливим об’єктом цієї інфраструктури.

