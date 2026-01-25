Переговори України, США та рф в ОАЕ відновляться вже 1 лютого – ЗМІ

Продовження тристоронніх переговорів в Абу-Дабі між Україною, Сполученими Штатами Америки та росією заплановано на неділю, 1 лютого. Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід із посиланням на офіційного представника США.

📌 Зустріч стане наступним етапом після дводенного раунду переговорів, який відбувся в Абу-Дабі 23–24 січня.

📢 «Тристоронні переговори між США, росією та Україною відновляться наступної неділі (через вісім днів) в Абу-Дабі», — зазначив журналіст.

☝️ Раніше шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічей 23–24 січня в ОАЕ сторони зосередилися на обговоренні параметрів завершення війни. За його словами, за умови готовності учасників рухатися далі новий раунд переговорів може відбутися вже найближчим часом.

👉 Нагадаємо, 23 січня в Абу-Дабі відбулася перша тристороння зустріч делегацій України, росії та США, яка започаткувала переговорний процес у такому форматі.