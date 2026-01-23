П’ятниця, 23 Січня, 2026
В Абу-Дабі відбуваються переговори Україна—США—рф

Денис Молотов
В Абу-Дабі відбуваються переговори Україна—США—рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Відбуваються перші тристоронні переговори в Абу-Дабі за участі делегацій України, Сполучених Штатів Америки та російської федерації. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) у п’ятницю, 23 січня.

У заяві зазначається, що віце-прем’єр-міністр і міністр закордонних справ ОАЕ шейх Абдулла бін Заїд Аль Нахайян привітав проведення переговорів саме в столиці Еміратів.

📢 «Переговори розпочалися сьогодні в Абу-Дабі та заплановані на два дні в рамках зусиль щодо сприяння діалогу та пошуку політичних рішень кризи», — йдеться в офіційній заяві глави МЗС ОАЕ.

Шейх Абдулла бін Заїд Аль Нахайян висловив сподівання, що цей переговорний процес «сприятиме вживанню заходів для припинення кризи, яка триває майже чотири роки та призвела до величезних людських страждань».

☝️ Очільник зовнішньополітичного відомства також нагадав, що Об’єднані Арабські Емірати вже відігравали активну посередницьку роль у гуманітарних питаннях між сторонами конфлікту. За його словами, ОАЕ були успішними посередниками у 17 обмінах полоненими між росією та Україною. Внаслідок цих зусиль було звільнено 4641 особу.

📢 «Це відображає глибину відносин ОАЕ з обома країнами та підкреслює їхню роль як надійного посередника у підтримці дипломатичних та гуманітарних рішень», — додав міністр.

📌 Нагадаємо, 22 січня шостий президент України Володимир Зеленський анонсував першу тристоронню зустріч у форматі Україна-США-росія в Абу-Дабі. Вже сьогодні було також названо ключове питання, винесене на порядок денний цих переговорів.

У свою чергу кремль підтвердив участь у тристоронній зустрічі, водночас висунувши «дуже важливу» умову для досягнення миру з Україною.

👉 Також раніше Урсула фон дер Ляєн повідомила, що робота над «Пакетом процвітання для України» перебуває на фінальній стадії.

