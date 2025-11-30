Неділя, 30 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Делегація України прибула до Маямі на переговори із США

Денис Молотов
Делегація України прибула до Маямі на переговори із США

Делегація України, яку очолює секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров, прибула до США, де мають відбутися переговори у Маямі, штат Флорида. Про це 30 листопада повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) член української делегації, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

📢 «Доброго ранку, Маямі! Небо чітко показує, що тут погода є практично непередбачуваною… Як сказав би синоптик, прогнозування погоди є складним завданням, оскільки атмосфера є хаотичною системою, в якій невеликі зміни можуть призвести до значних наслідків…», — написав він і оприлюднив фото з Флориди.

У той час Рустем Умєров спершу розмістив у Telegram допис про старт переговорів у Маямі зі стороною США щодо «кроків для досягнення достойного миру». Проте буквально за кілька хвилин цей пост був видалений без пояснень.

☝️Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський 29 листопада заявив, що у США продовжиться діалог, який ґрунтується на напрацюваннях із Женеви. За його словами, американська сторона демонструє конструктивний підхід, і вже найближчими днями можливе доопрацювання спільних кроків, які дадуть змогу визначити, «як достойно закінчити війну».

Відомо також, що 23 листопада після зустрічі української та американської делегацій у Женеві був підготовлений оновлений рамковий документ. «Мирний план» США скоротили з 28 до 19 пунктів — це підтвердили учасники переговорного процесу.

При цьому президент США Дональд Трамп заявив, що спеціальний посланник Стів Віткофф має зустрітися у москві з диктатором путіним. Він, нібито, має намір остаточно узгодити положення того самого «мирного плану».

👉 Також нагадаємо, що бюджет росії 2026 передбачає спрямування майже 40% усіх витрат на армію й силові структури

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака рф по Київщині: наслідки у Вишневому та Броварах після нічного удару

ВІЙНА

ПриватБанк стягне з Коломойського та Боголюбова 3 млрд доларів

ВАЖЛИВО

Луганщина посилює заходи у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ

ЛУГАНЩИНА

Стало відомо як Віткофф допоміг путіну вплинути на Трампа

ВАЖЛИВО

Щастинська громада реалізувала низку соціальних програм підтримки

ЛУГАНЩИНА

На фронті 247 боїв, найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта

ПОДІЇ

На росії заперечують вплив на «мирний план» Трампа

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 150 бойових зіткнень за добу: Генштаб ЗСУ розповів подробиці

ВІЙНА

Трамп робить прогноз щодо мирних ініціатив у Женеві

ВАЖЛИВО

Посадовець ТЦК взятий під варту за жорстоке побиття мобілізованого

КРИМІНАЛ

рф атакувала Павлоград ударними БпЛА: троє поранених

ВІЙНА

Дональд Трамп про виключення ПАР із саміту G20

ПОЛІТИКА

Курс гривні падає: долар і євро знову подорожчали в обмінниках

ЕКОНОМІКА

Понад 600 тисяч споживачів у Києві та області відключені від електроенергії

ВАЖЛИВО

Перша платна дорога з’явиться в Україні

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ