Делегація України прибула до Маямі на переговори із США

Делегація України, яку очолює секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров, прибула до США, де мають відбутися переговори у Маямі, штат Флорида. Про це 30 листопада повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) член української делегації, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

📢 «Доброго ранку, Маямі! Небо чітко показує, що тут погода є практично непередбачуваною… Як сказав би синоптик, прогнозування погоди є складним завданням, оскільки атмосфера є хаотичною системою, в якій невеликі зміни можуть призвести до значних наслідків…», — написав він і оприлюднив фото з Флориди.

У той час Рустем Умєров спершу розмістив у Telegram допис про старт переговорів у Маямі зі стороною США щодо «кроків для досягнення достойного миру». Проте буквально за кілька хвилин цей пост був видалений без пояснень.

☝️Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський 29 листопада заявив, що у США продовжиться діалог, який ґрунтується на напрацюваннях із Женеви. За його словами, американська сторона демонструє конструктивний підхід, і вже найближчими днями можливе доопрацювання спільних кроків, які дадуть змогу визначити, «як достойно закінчити війну».

Відомо також, що 23 листопада після зустрічі української та американської делегацій у Женеві був підготовлений оновлений рамковий документ. «Мирний план» США скоротили з 28 до 19 пунктів — це підтвердили учасники переговорного процесу.

При цьому президент США Дональд Трамп заявив, що спеціальний посланник Стів Віткофф має зустрітися у москві з диктатором путіним. Він, нібито, має намір остаточно узгодити положення того самого «мирного плану».

