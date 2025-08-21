Четвер, 21 Серпня, 2025
Пентагон очікує більшої участі Європи у питанні миру для України — Politico

Денис Молотов
Денис Молотов
Сполучені Штати Америки мають намір обмежитися мінімальною участю у питаннях, які стосуються гарантій безпеки України. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела в Пентагоні.

Така позиція стала сигналом для європейських союзників, що саме вони повинні взяти на себе головну частину відповідальності за створення стабільного миру після завершення російської агресії.

Відомо, що заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі озвучив цю позицію під час закритої зустрічі у вівторок ввечері. Захід відбувся під головуванням генерала Дена Кейна, який очолює Об’єднаний комітет начальників штабів США. На нараді були присутні представники Великої Британії, Німеччини, Франції та Фінляндії. Європейська сторона звернулася до Вашингтона з проханням уточнити, які саме гарантії підтримки США готові надати Україні. Йшлося як про можливу участь авіації, так і про військові сили у разі укладення мирної угоди між Києвом та москвою.

За словами джерел Politico, дві терміново організовані зустрічі у Брюсселі та Вашингтоні лише посилили занепокоєння союзників. У матеріалі зазначається, що президент Дональд Трамп очікує значно активнішої участі європейських країн у справі довготривалих гарантій миру.

📢 «Стає очевидним, що саме Європа забезпечуватиме це на місцях. США не взяли на себе жодних чітких зобов’язань», — заявив представник НАТО.

Після цих консультацій генеральний секретар НАТО Марк Рютте поінформував у Брюсселі 32 країни-члени Альянсу. Він представив головні напрямки майбутніх гарантій безпеки для України. Очікується, що найближчим часом оборонні відомства держав проведуть окрему відеоконференцію, під час якої будуть уточнені технічні деталі. Після цього попередні плани НАТО мають бути винесені на розгляд політичних лідерів країн-членів.

📢 «Військове планування в Європі зараз коригується на будь-який сценарій, паралельно з дипломатичними зусиллями», — зазначив дипломат НАТО.

Нагадаємо

Наприкінці серпня у Білому домі відбулася стратегічна зустріч за участю шостого президента України, лідерів США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Фінляндії. До дискусії також долучилося керівництво Єврокомісії й НАТО.

Сторони обговорювали можливі механізми гарантування безпеки України. Під час цих переговорів Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон готовий брати участь у таких гарантіях, але наголосив, що більшу відповідальність повинні взяти на себе європейські партнери. При цьому він чітко заявив, що відправка американських військових до України виключена.

Окрім цього, сьогодні стало відомо про нову ініціативу з боку прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні. Вона запропонувала альтернативний формат колективної допомоги Україні. За її планом, мова не йде про вступ України до НАТО, проте документ має стати додатковим інструментом зміцнення безпеки у країні на тлі повномасштабної війни, яку розв’язала росія.

 

