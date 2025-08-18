Понеділок, 18 Серпня, 2025
Президенти України та США розпочали перемовини у Білому домі

Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому у Вашингтоні, де вже розпочалася зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Офіційну трансляцію події веде Білий дім.

До резиденції американського лідера перед цим прибули і європейські партнери. Серед них канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, глава уряду Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, а також президент Франції Еммануель Макрон.

Разом із Зеленським у Білий дім вирушила і українська делегація. У її складі – керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України у США Оксана Маркарова та заступник голови Офісу президента Павло Паліса.

Як повідомляє Укрінформ, біля входу до Білого дому Зеленського особисто зустрів Дональд Трамп. Після офіційних привітань президенти України та США перейшли до переговорів.

Очікується, що ключовою темою зустрічі стане питання майбутньої мирної угоди. Лідери планують детально обговорити умови, які мають забезпечити завершення війни та гарантії безпеки України. Крім того, можуть бути визначені конкретні кроки щодо подальшої координації спільних дій з європейськими партнерами.

Нагадаємо, що свій візит до Вашингтона Володимир Зеленський розпочав із зустрічі зі спецпредставником президента США з питань України та росії Кітом Келлогом. Тоді глава української держави заявив:

📢 «Обговорили ситуацію на полі бою. Наші сильні дипломатичні можливості – України та всієї Європи разом з Америкою. росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був».

Таким чином, нинішні переговори у Білому домі можуть стати вирішальним етапом у процесі узгодження формули миру та вироблення спільної позиції України, США та країн Європи.

