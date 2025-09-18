Пенсійна система на Полтавщині: як працює зараз і що змінить накопичувальна модель

25 квітня 2024 року Верховна Рада України розглядала законопроєкт № 9212 «Про накопичувальне пенсійне забезпечення». Його метою було запровадити другий рівень пенсійної системи – загальнообов’язкову накопичувальну пенсію. Проте для ухвалення документа за основу не вистачило 12 голосів: «за» проголосували лише 214 народних депутатів. Законопроєкт відправили на доопрацювання. Про це повідомляє «Полтавська думка», що публікує новини Полтави.

«Полтавська думка» пише, що в області зараз працюють два з трьох рівнів пенсійної системи:

Перший рівень – солідарний. Суть полягає в тому, що пенсіонерів утримують ті, хто нині працює. Роботодавець щомісяця відраховує за працівника єдиний соціальний внесок, а ці кошти надходять до Пенсійного фонду.

Третій рівень – добровільно-накопичувальний. Громадяни самі вирішують, чи робити додаткові внески у недержавні пенсійні фонди, аби мати надбавку до майбутньої пенсії.

За даними ГУ Пенсійного фонду у Полтавській області, на 1 липня 2025 року в регіоні налічується 405,1 тис. пенсіонерів. З них 72% (290 527 осіб) отримують пенсію за віком. Середній розмір виплат складає 5899 гривень.

Розподіл пенсій у регіоні виглядає так:

від 3001 до 4000 грн – 31%;

від 4001 до 5000 грн – 23%;

від 5001 до 10 000 грн – 29%;

понад 10 000 грн – 14%.

Що передбачала накопичувальна система

Законопроєкт № 9212 мав запровадити другий рівень пенсійної системи – обов’язкові накопичувальні внески. За словами тодішньої міністерки соцполітики Оксани Жолнович, після ухвалення документа планували технічно підготувати систему так, щоб перші накопичення стартували вже з 2026 року.

Механізм виглядав так: солідарна пенсія мала б гарантувати близько 40% середнього заробітку працівника, а накопичувальна додатково забезпечувала б ще приблизно 20%. Обов’язковий внесок складав би близько 9% зарплати, але можна було б добровільно відраховувати й більше.

Станом на серпень 2025 року парламент так і не ухвалив обов’язкову накопичувальну модель. Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін наголосив, що уряд досі шукає фінансові інструменти, які б захистили пенсійні накопичення від інфляції.

– Кожен, хто робить внески, має бути впевнений, що вони збережуться й забезпечать майбутню пенсію. Попередні пропозиції цього не гарантували, – заявив він.

Чи потрібна українцям накопичувальна пенсія

Адвокатка АБ «Івана Хомича» Олена Воронкова у коментарі «Полтавській думці» розповіла, що нинішня солідарна система має низку недоліків. Зокрема, роботодавці змушені сплачувати значні відрахування (22% від заробітної плати), але навіть за цього розміру внесків пенсія часто становить лише 40% середнього доходу в регіоні.

Ще одна проблема – демографія. Пенсії виплачуються з внесків тих, хто працює, а кількість працівників постійно зменшується. Якщо ця тенденція збережеться, уже за 5–10 років співвідношення «працівники – пенсіонери» може скласти 1:1, що поставить під загрозу всю систему.

На думку юристки, будь-які нововведення у сфері пенсійного забезпечення слід ретельно прораховувати. Адже помилки держави можуть призвести до негативних наслідків, як це сталося, наприклад, в Аргентині. Там після впровадження накопичувальної пенсійної системи через інфляцію та неефективні рішення уряду рівень пенсій зменшився, а деякі громадяни фактично залишилися без виплат.