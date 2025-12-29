Понеділок, 29 Грудня, 2025
Пасажирський потяг зійшов з рейок у Мексиці: є загиблі

Денис Молотов
Пасажирський потяг зійшов з рейок у Мексиці: є загиблі
Масштабна аварія пасажирського потяга в Мексиці (штат Оахака, неподалік міста Нісанда).

У південному штаті Оахака, неподалік міста Нісанда, сталася масштабна аварія потяга в Мексиці. З рейок зійшов пасажирський поїзд, на борту якого перебували 250 осіб. Серед них — дев’ять членів екіпажу та 241 пасажир. Унаслідок трагедії загинуло щонайменше 13 людей, ще близько 100 осіб отримали травми. Про це в понеділок, 29 грудня, повідомляє Reuters із посиланням на владу країни.

📢 Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що п’ятеро постраждалих перебувають у критичному стані. За її словами, на місце аварії оперативно направили представників центральної влади для координації допомоги пораненим та підтримки родин загиблих.

☝️ Губернатор штату Оахака повідомив, що місцева влада тісно співпрацює з федеральними структурами, аби забезпечити всю необхідну медичну та гуманітарну допомогу постраждалим. Водночас Генеральна прокуратура Мексики розпочала офіційне розслідування причин інциденту.

Як зазначає Reuters, катастрофа сталася на залізничній лінії, відкритій у 2023 році в межах проєкту Інтерокеанічного коридору. Ця інфраструктурна ініціатива має на меті з’єднати порти Тихого океану та Мексиканської затоки, перетворивши перешийок на ключовий торговельний маршрут, здатний конкурувати з Панамським каналом.

📌 Залізничне сполучення також є частиною ширшої державної програми розвитку південних регіонів Мексики. Вона передбачає розширення пасажирських і вантажних перевезень, модернізацію інфраструктури та стимулювання економічного зростання.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вантажний потяг Укрзалізниці зійшов з рейок поблизу Коростеня на Житомирщині, ймовірно, внаслідок удару російського безпілотника типу «шахед».
  • Війська рф у ніч на 26 грудня завдали удару по залізничній станції у Ковелі.
