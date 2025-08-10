Париж і Лондон закликають до справедливого миру в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон узгодили спільну координацію з президентом США Дональдом Трампом під час підготовки до його переговорів з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомила пресслужба глави британського уряду.

За даними, телефонна розмова між Стармером і Макроном відбулася у суботу, 9 серпня. Сторони обговорили актуальну ситуацію в Україні та підтвердили непохитну підтримку президента Володимира Зеленського. А також спільні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру.

📢 «Лідери також обговорили подальшу тісну співпрацю з президентами Трампом і Зеленським у найближчі дні. Сторони погодилися залишатися в тісному контакті», — йдеться у повідомленні британського уряду.

Окремо Стармер і Макрон «привітали зусилля президента Трампа з припинення вбивств в Україні та завершення воєнної агресії росії».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із правителем рф володимиром путіним запланована на 15 серпня та відбудеться на Алясці.

☝️ Лідери країн Європейського Союзу вже закликали американського президента відстоювати життєво важливі інтереси України та Європи під час майбутніх переговорів.