Неділя, 10 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Париж і Лондон закликають до справедливого миру в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Париж і Лондон закликають до справедливого миру в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон узгодили спільну координацію з президентом США Дональдом Трампом під час підготовки до його переговорів з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомила пресслужба глави британського уряду.

За даними, телефонна розмова між Стармером і Макроном відбулася у суботу, 9 серпня. Сторони обговорили актуальну ситуацію в Україні та підтвердили непохитну підтримку президента Володимира Зеленського. А також спільні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру.

📢 «Лідери також обговорили подальшу тісну співпрацю з президентами Трампом і Зеленським у найближчі дні. Сторони погодилися залишатися в тісному контакті», — йдеться у повідомленні британського уряду.

Окремо Стармер і Макрон «привітали зусилля президента Трампа з припинення вбивств в Україні та завершення воєнної агресії росії».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із правителем рф володимиром путіним запланована на 15 серпня та відбудеться на Алясці.

☝️ Лідери країн Європейського Союзу вже закликали американського президента відстоювати життєво важливі інтереси України та Європи під час майбутніх переговорів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фейк: Українську культурну спадщину розпродають на аукціонах в Лондоні

СТОПФЕЙК

Понад чверть боїв минулої доби припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Харченко: в Луганській ОВА залишаться лише мотивовані та ефективні

ЛУГАНЩИНА

Ракетний удар по Сумщині: є загиблі та поранені

ВІЙНА

Дітей з Луганщини запрошують на творчий конкурс «Що для мене Україна?»

ЛУГАНЩИНА

144 бойових зіткнення на фронті: ворог активно діє на Лиманському та Покровському напрямках

ПОДІЇ

Колишній «регіонал» став гауляйтером у Міловому на Луганщині

КРИМІНАЛ

Шини на трактор: як вибрати та скільки коштують в Україні

СУСПІЛЬСТВО

Трамп залишив у силі ініціативу Байдена щодо контролю чутливих технологій

ПОЛІТИКА

Зеленський заявив про непохитність у захисті своїх територій

ВАЖЛИВО

Українська ППО відбила масштабну дронову атаку росії

ВІЙНА

ЗМІ: путін висунув умови для часткового припинення бойових дій

ПОЛІТИКА

Катування 9-річної дівчинки: матір постане перед судом

КРИМІНАЛ

Пентагон розглядає повернення озброєнь, призначених Україні – ЗМІ

ПОЛІТИКА

путіну збрехали про “падіння фронту в Україні через 2-3 місяці”: хто надурив диктатора

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"