Парламентську асамблею Ради Європи очолила Петра Байр

Новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стала представниця Австрії Петра Байр. Про це повідомила пресслужба ПАРЄ у понеділок, 26 січня.

Вона замінила на цій посаді грецького політика Теодороса Руссопулоса, дворічний термін повноважень якого завершився.

Петра Байр є членом Національної ради Австрії — нижньої палати парламенту — з 2002 року. З 2025 року вона очолює комітет Національної ради з питань закордонних справ. До складу ПАРЄ Байр входить з 2018 року.

У межах роботи в Парламентській асамблеї Ради Європи вона, зокрема, виступала доповідачкою з питань боротьби з дискримінацією, расизмом і нетерпимістю, захисту прав жінок, протидії сексуальному насильству під час конфліктів, захисту жінок-правозахисниць, а також просування Цілей сталого розвитку ООН.

Відомо, що у 2023 році ПАРЄ ухвалила резолюцію, підготовлену Петрою Байр, у якій зазначено, що військова агресія росії проти України розпочалася у 2014 році, а не у 2022-му.

Також у понеділок стало відомо, що представницю постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Марію Мезенцеву (фракція «Слуга народу») обрано віцепрезидентом цього органу Ради Європи.

Раніше повідомлялося, що ПАРЄ визначила склад платформи для діалогу з так званими “демократичними силами рф”. При цьому, її учасникам заборонено демонструвати російську державну символіку під час роботи в асамблеї.

