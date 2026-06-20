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Керівник ОП України Кирило Буданов повернув польську нагороду

Денис Молотов
Денис Молотов
Керівник ОП України Кирило Буданов повернув польську нагороду
Фото: керівник ОПУ Кирило Буданов / Telegram / 20.06.2026

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов оголосив про своє рішення відмовитися від Золотого офіцерського хреста – ордена За заслуги перед Польщею, який йому було вручено минулого року. Це стало прямою відповіддю на резонансне рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення шостого президента України В.О. Зеленського Ордена Білого Орла. Про це Буданов офіційно повідомив у своєму Telegram-каналі у суботу, 20 червня.

Керівник ОП України Кирило Буданов повернув польську нагороду 03
Фото: керівник ОПУ Кирило Буданов / Telegram / 20.06.2026

Українська сторона розцінює дії польського лідера як деструктивні для двосторонніх союзницьких взаємин. Політична криза між країнами через розбіжності у поглядах на історичне минуле продовжує стрімко поглиблюватися.

Кирило Буданов чітко зазначив, що поточні дії польського президента є недружніми щодо всього українського народу. Він окремо наголосив, що такий вчинок стане «подарунком для московського агресора», який неодмінно та максимально ефективно використає це проти обох суверенних держав.

Питання історичної пам’яті та національної гідності

Очільник відомства також звернув увагу на тривалу та складну історію відносин між Україною та Польщею. Ця хроніка включає як спільні героїчні, так і вкрай трагічні сторінки для обох націй. За його словами, минуле повинно ставати виключно основою для глибоких роздумів і примирення, а не для щоденних політичних маніпуляцій.

Буданов підкреслив, що Україна щиро поважає питання історичної пам’яті інших сусідніх народів, але залишає за собою законне право на власну національну гідність і самостійне осмислення історії.

📢 «З огляду на це я відмовляюся від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею, яким мене нагородив минулого року Президент Польщі», – заявив Кирило Буданов.

Прецеденти у світовій історії та згадка про Муссоліні

Крім того, очільник Офісу поставив під обґрунтований сумнів загальну доцільність рішення Кароля Навроцького стосовно шостого президента України. Він прямо зазначив наявність аналогічних прецедентів у світовій історії, які демонструють неоднозначність дій польської сторони.

Зокрема, Буданов публічно запитав, чому досі не було позбавлено цього ордена італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні, відверто натякаючи на наявність подвійних стандартів у нагородній політиці Варшави.

Попри серйозне дипломатичне загострення, Буданов також підтвердив незмінний намір України продовжувати партнерські взаємини з Польщею та іншими західними союзниками. Проте подальший діалог має відбуватися виключно на засадах повної рівноправності та обопільної поваги.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький раніше офіційно заявив про своє рішення позбавити Зеленського Ордена Білого Орла. Причиною назвали серйозні розбіжності у поглядах на загальну історичну пам’ять і суперечливе ставлення до спадщини Української повстанської армії (УПА).

Також керівник МЗС ухвалив рішення про особистий дипломатичний демарш. Він заявив, що не бачить можливості зберігати надану в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща – Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею».

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