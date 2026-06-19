Зеленського позбавили польського ордена Білого Орла

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив шостого українського президента В.О. Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни. Про це він офіційно повідомив у п’ятницю, 19 червня.

Варшава наголошує на глибокому розчаруванні через останні кроки української сторони в гуманітарній сфері. Водночас польський лідер зауважив, що цей крок має виключно політико-історичний характер.

📢 «Я хочу наголосити, що це рішення не спрямоване проти українського народу. Воно не змінює стратегічного напрямку польської політики безпеки. Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну, бо знаємо, що російська агресія становить загрозу для Польщі та всієї Європи», — сказав він.

Причини дипломатичного кроку та питання історичної пам’яті

За словами Кароля Навроцького, присвоєння одній з українських військових частин найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України». Це безпосередньо зачіпає почуття польських громадян.

Польська сторона неодноразово наголошувала українським партнерам на особливій важливості цього питання. Варшава доносила свою офіційну позицію та очікування щодо повторного розгляду наслідків цього рішення для двосторонніх відносин між державами. Зрештою, позиція української сторони не зазнала змін, що і призвело до скасування нагородження.

Він додав, що останніми роками Польща та Україна поступово знаходили взаємний шлях до тривалого примирення щодо складних історичних питань. Проте останні рішення української влади про героїзацію УПА є не лише обурливими для Варшави, а й незрозумілими і глибоко розчаровують польське суспільство.

Європейська інтеграція та інтереси кремля

Попри різку зміну нагородної політики, польська сторона заявляє про готовність продовжувати контакти на офіційному рівні. Проте діалог будуватиметься на жорстких принципах захисту власних інтересів.

📢 «Польща як і раніше готова до співпраці з Україною. Польща як і раніше виступає за діалог. Але Польща буде послідовно захищати пам’ять своїх громадян та гідність власних державних символів. Польща захищатиме свої національні інтереси та цінності», — сказав Навроцький.

Він стверджує, що майбутня європейська інтеграція України потребує обов’язкової готовності «чесно зіткнутися зі складними сторінками власної історії». Ці принципи мають бути незмінними для всіх держав-кандидатів.

📢 «Ці принципи мають бути обов’язковими для всіх. Тим, хто цього не розуміє, місця в Європейському Союзі бути не може, і Польща, безсумнівно, цього не допустить. Україна також повинна пам’ятати, що ніщо так не служить інтересам Кремля, як конфлікт між поляками та українцями. Будь-який спір щодо історичної пам’яті послаблює наші народи та зміцнює тих, хто прагне розділити та підкорити Європу», — заявив польський президент.

👉 Нагадаємо, що раніше президент Польщі Кароль Навроцький повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook, що запропонував розглянути питання про позбавлення українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла.