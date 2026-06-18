москва палає: далекобійними санкціями уражено московський НПЗ у Капотні

Після української нічної атаки москву накрив густий дим, очевидці повідомляють про масштабні пожежі на промислових об’єктах та ураження багатоповерхового житлового будинку. Про це вранці у четвер, 18 червня, повідомляє російський Telegram-канал “Астра”, а також моніторинговий ресурс “Exilenova+”.

На численних фото та відео, які опубліковані у мережі, видні численні осередки займання на території підприємства. Над містом підіймаються величезні стовпи густого чорного диму, які видно з різних районів москви.

Мер столиці країни-агресорки сергій собянін також визнав, що «декільком безпілотникам вдалося досягти московського НПЗ». Окупаційна влада намагається приховати реальні масштаби руйнувань паливного гіганта.

📢 «Вживають заходів щодо ліквідації наслідків», – написав російський посадовець у соцмережах.

Мер собянін при цьому традиційно вказав, що на підльоті до москви нібито збито понад 52 безпілотників. Таким чином, загальна кількість нібито збитих безпілотників за їхніми звітами раптово сягнула 137.

Масштаби руйнувань у Підмосков’ї та загальна кількість БпЛА

Проте замовчувати інші прильоти російським чиновникам не вдалося через велику кількість свідків. Голова московської області Андрій Воробйов офіційно заявив про влучання у багатоквартирний будинок у підмосковному Жуковському та термінову евакуацію мешканців. За його словами, постраждалих немає.

За даними незалежних моніторингових каналів, загалом російську федерацію цієї ночі атакували понад 300 безпілотників. Це викликало справжній транспортний колапс у європейській частині країни-агресора.

Через пряму повітряну загрозу план «килим», що передбачає жорсткі обмеження на зліт та посадку літаків, був запроваджений одночасно.

Робота цивільної авіації була повністю заблокована у таких містах:

чотири головні аеропорти москви: Внуково, Шереметьєво, Домодєдово та Жуковський;

міжнародне летовище міста Калуги;

регіональний аеропорт міста Пензи;

цивільний аеропорт міста Саратова;

великий авіахаб Нижнього Новгорода;

промисловий аеропорт Нижньокамська.

Заява шостого президента України щодо результатів далекобійних ударів

Успішну комбіновану операцію українських силовиків офіційно прокоментував й шостий президент України. Володимир Зеленський подякував воїнам за ефективне знищення військово-промислового потенціалу ворога.

📢 «Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до московського регіону: вдруге за тиждень уражено московський нафтопереробний завод. Також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України. Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Дякую нашим Силам оборони та безпеки України за спільну роботу – СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашій ракетній бригаді за влучність. Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – В.О. Зеленський.

У знищенні об’єктів ворога брали участь такі українські відомства:

Служба безпеки України (СБУ);

Сили безпілотних систем (СБС);

Сили спеціальних операцій (ССО);

Головне управління розвідки (ГУР);

окрема українська ракетна бригада.

Нагадаємо, в ніч на 18 червня росію масовано атакували дрони. Окрім столиці рф, про вибухи безпілотників було достеменно відомо в місті Гуково Ростовської області. Там в результаті точного влучання тривалий час масштабно горіла нафтобаза. Обставини ліквідації пожеж уточнюються.

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Як відомо, московський НПЗ Газпром нафти був аварійно зупинений і повністю припинив переробку нафтової сировини 16 червня через попередні ‌атаки безпілотних літальних апаратів.