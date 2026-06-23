Масований розгром у Криму: підрозділи СБС атакували понад 60 об’єктів

У ніч на вівторок, 23 червня, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали точних ударів по понад 60 ключових об’єктах противника на тимчасово окупованій території Криму. Про нові масштабні військові досягнення офіційно повідомили Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ та відомий командир, майор Роберт «Мадяр» Бровді.

Українські безпілотні комплекси здійснили одну з наймасштабніших нічних операцій, методично знищуючи протиповітряну оборону, радіолокаційні вузли, паливні бази та стратегічні логістичні шляхи загарбників. Координація різних підрозділів дозволила досягти максимального деструктивного ефекту.

За словами українських бійців, ця ніч стала по-справжньому «запальною» для російських військових об’єктів.

📢 «москва ляже у Криму. Птахи СБС сприятимуть і надалі», — емоційно та впевнено зазначив у своєму зверненні Роберт Бровді.

Знищення новітніх БпЛА «Оріон» та комплексів протиповітряної оборони

Серед уражених об’єктів були три розвідувально-ударні безпілотники «Оріон», чотири комплекси ППО, нафтова інфраструктура в районі Керчі, газорозподільча станція, електропідстанція, а також транспорт для логістики й паливу окупантів.

Зокрема, в районі міста Керч підрозділи 1-го окремого центру СБС успішно знищили три ворожі БпЛА «Оріон». Ці апарати окупанти активно використовували як носії керованих авіаційних бомб та малогабаритних крилатих ракет. У цьому ж Керченському районі нанесено потужні удари по нафтових резервуарах Керченської (Камиш-Бурунської) ТЕЦ.

Паралельно у районі населеного пункту Багерове було знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1. Неподалік Курортного підрозділи ліквідували пускову установку С-300 і зенітну установку ЗУ-23, а безпосередньо біля Керчі вивели з ладу російську радіолокаційну станцію Небо-У.

Руйнування енергетичних вузлів та ліквідація мостів

Окрім військової техніки, українські дрони успішно паралізували енергетичне та газове забезпечення баз російської армії на півострові.

Ударів також зазнала велика електропідстанція 330/110 кВ Західно-Кримська поблизу Кар’єрного. На цій локації ефективно діяли бійці 427-ї окремої бригади СБС Рарог та 413-го окремого полку СБС Рейд. Водночас у районі Трудового успішно пошкоджено газорозподільчу станцію Сімферополь.

За офіційним повідомленням лейтенанта Сил оборони, керівника ЦПД, Андрія Коваленка, важливий залізничний міст через Північнокримський канал також повністю знищено. Це суттєво ускладнить подальше постачання важкого озброєння для угруповання ворога.

Бойова робота на Донбасі та у Запорізькій області

Крім Криму, активні дії здійснювалися і на тимчасово окупованій частині Донеччини та в південному напрямку. Наші підрозділи демонструють здатність діяти синхронно по всій лінії фронту.

Зокрема, 20-та окрема бригада СБС К-2 завдала ударів по навчальному полігону операторів БпЛА в районі Дебальцевого та додатково знищила велику цистерну з пальним біля Горлівки. Також 412-та окрема бригада СБС Nemesis успішно вразила логістичний транспорт противника у Приазовському Запорізької області. Логістичні об’єкти окупантів були уражені й на території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У командуванні Сил безпілотних систем окремо наголосили, що удари будуть продовжуватися.

Нагадаємо, окупований Крим у ніч на 23 червня і вранці потрапив під масовану атаку дронів, де також було уражено порт Кавказ.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України підтвердило серію ударів по об’єктах протиповітряної оборони, нафтобазі та газостанції на півострові.