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Трагедія на пляжі Одеси: загинула жінка від обстрілу

Денис Молотов
Денис Молотов
Трагедія на пляжі Одеси: загинула жінка від обстрілу
Фото: російська атака на узбережжя Одеси / скриншот із відео з соцмереж / 23.06.2026

російські війська вранці у вівторок, 23 червня, ударними безпілотниками атакували рекреаційну зону узбережжя Одещини. Внаслідок ворожого влучання в Одесі загинула 26-річна жінка. Про це офіційно повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Окупанти продовжують тероризувати зони відпочинку та прибережну інфраструктуру, нехтуючи всіма нормами міжнародного гуманітарного права. Чергова повітряна атака призвела до непоправних втрат серед цивільного населення, яке перебувало поблизу води.

Як детально зазначив Кіпер, у результаті обстрілу також постраждав 39-річний чоловік, якому наразі кваліфіковано надають невідкладну медичну допомогу в умовах стаціонару.

Свідчення очевидців та спроби порятунку на місці події

Поранення виявилися смертельними через високу інтенсивність ураження уламками бойової частини безпілотного апарату, що зафіксували свідки трагедії.

За словами очевидців, вони спочатку почули гучні крики пораненого чоловіка і відразу побігли на місце події для надання першої допомоги. Коли люди підійшли до постраждалої дівчини, вона вже була повністю без свідомості та «холодна».

Очевидці кажуть, що у неї було вкрай серйозне поранення — виявилася критично пошкоджена артерія, через що миттєво почалася сильна кровотеча. Люди самостійними зусиллями намагалися зупинити кровотечу і одночасно викликали швидку медичну допомогу. Згодом у місцевих соцмережах з’явилося відео з місця події на одеському пляжі.

Офіційне звернення ОВА та загальна безпекова ситуація в регіоні

Керівництво військової адміністрації вкотре закликає громадян суворо дотримуватися встановлених правил поведінки під час повітряних нальотів.

Кількість постраждалих наразі додатково уточнюється, а на місці трагедії продовжують оперативно працювати всі екстрені та правоохоронні служби. Очільник адміністрації висловив глибокі співчуття родичам і близьким загиблої, звернувшись до жителів регіону із закликом не ігнорувати сигнали небезпеки.

📢 «Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. На жаль, внаслідок російської атаки на узбережжі міста Одеса загинула 26-річна жінка, 39-річний чоловік отримав поранення. Йому надається допомога. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час ворожих атак», – йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни також вдарили по сільськогосподарському підприємству в Одеському районі пізно ввечері 21 червня. На місці того удару сталась масштабна пожежа; одна людина загинула, ще три — постраждали.

Крім того, у вівторок стало відомо про приліт балістики в Кривому Розі. Відразу повідомлялось про одного загиблого і трьох постраждалих, проте згодом кількість загиблих збільшилася до трьох.

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