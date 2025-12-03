П’яний єнот в алкомаркеті США влаштував погром та заснув

В американському штаті Вірджинія стався курйозний інцидент, коли невідомий єнот заліз до крамниці зі спиртними напоями, перевернув кілька полиць і згодом заснув. Про це повідомляє WTOC.

Тварину знайшли у службовій кімнаті поруч з унітазом. За попередніми даними, єнот опинився всередині магазину, провалившись крізь підвісну стелю.

Під час своєї прогулянки по торговому залу він пошкодив продукцію на кількох полицях і дістався до пляшок з алкоголем. Після цього, за словами працівників, тварина просто заснула.

📢 Працівники магазину оперативно передали єнота ветеринарам. У Службі з контролю за тваринами в окрузі Ганновер жартують, що окрім «ймовірно, похмілля та сумнівних життєвих рішень», єнот не зазнав жодних травм.

Після кількох годин відпочинку тварину щасливо випустили назад у дику природу. Інцидент викликав значний інтерес у місцевих жителів і користувачів соцмереж через кумедність ситуації.

Раніше відео з єнотом, який вкрав мобільний телефон, стало вірусним у Twitter. Неочікувані витівки тварин часто стають вірусними онлайн-матеріалами.

👉 Також нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у стані сильного алкогольного сп’яніння влаштував погром в одному зі столичних магазинів, розбивши полиці з алкоголем.