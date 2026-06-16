На Київщині через Tiktok продавали гуманітарні авто для ЗСУ

Житель Київщини купував автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарна допомога, й надалі виставляв їх на продаж за 17 000 доларів на автомайданчику та активно рекламував у соціальній мережі TikTok. Про це офіційно повідомила пресслужба міської прокуратури у вівторок, 16 червня.

Зловмисник намагався побудувати нелегальний бізнес на транспортних засобах, які призначалися безпосередньо для українських захисників на передовій. Правоохоронці вчасно заблокували тіньову схему збуту гуманітарного імпорту.

📢 «В документах автомобілів вказано, що їх було ввезено на територію України як гуманітарна допомога зі звільненням від сплати обов’язкових митних платежів та не підлягають продажу», – йдеться у повідомленні відомства.

Деталі затримання шахрая та перелік вилучених автівок

Правоохоронці провели комплексні оперативні заходи та повністю задокументували протиправну діяльність фігуранта. Фіксування злочину відбувалося безпосередньо під час спроби реалізації товару.

Слідчі органи задокументували факт нелегального продажу чотирьох транспортних засобів, які були ввезені як гуманітарна допомога за 17 000 доларів:

Audi;

SsangYong;

Skoda;

Mercedes-Benz.

Усі вказані машини наразі офіційно вилучено правоохоронцями та відправлено на штрафмайданчик. Наразі 25-річному шахраю вже офіційно повідомлено про підозру в продажі автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб оборони держави та військових формувань.

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Продовження слідства та схожі злочини у регіонах

Наразі правоохоронні органи не зупиняють розслідування цієї резонансної справи. Слідчі активно встановлюють інших осіб, які можуть бути безпосередньо причетні до організації продажу цих автомобілів.

Подібні випадки наживи на забезпеченні армії фіксуються і в інших областях країни. Нагадаємо, раніше на Волині правоохоронці також успішно викрили велику організовану групу. Спільники масово завозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та згодом продавали їх цивільним особам за готівку. По всім викритим фактам тривають судові розгляди.

👉 Також нагадаємо, що працівники Держбюро розслідувань (ДБР) розпочали офіційне розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) на Закарпатті.