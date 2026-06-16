ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

На Київщині через Tiktok продавали гуманітарні авто для ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
На Київщині через Tiktok продавали гуманітарні авто для ЗСУ

Житель Київщини купував автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарна допомога, й надалі виставляв їх на продаж за 17 000 доларів на автомайданчику та активно рекламував у соціальній мережі TikTok. Про це офіційно повідомила пресслужба міської прокуратури у вівторок, 16 червня.

Зловмисник намагався побудувати нелегальний бізнес на транспортних засобах, які призначалися безпосередньо для українських захисників на передовій. Правоохоронці вчасно заблокували тіньову схему збуту гуманітарного імпорту.

📢 «В документах автомобілів вказано, що їх було ввезено на територію України як гуманітарна допомога зі звільненням від сплати обов’язкових митних платежів та не підлягають продажу», – йдеться у повідомленні відомства.

Деталі затримання шахрая та перелік вилучених автівок

Правоохоронці провели комплексні оперативні заходи та повністю задокументували протиправну діяльність фігуранта. Фіксування злочину відбувалося безпосередньо під час спроби реалізації товару.

Слідчі органи задокументували факт нелегального продажу чотирьох транспортних засобів, які були ввезені як гуманітарна допомога за 17 000 доларів:

  • Audi;
  • SsangYong;
  • Skoda;
  • Mercedes-Benz.

Усі вказані машини наразі офіційно вилучено правоохоронцями та відправлено на штрафмайданчик. Наразі 25-річному шахраю вже офіційно повідомлено про підозру в продажі автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб оборони держави та військових формувань.

Продовження слідства та схожі злочини у регіонах

Наразі правоохоронні органи не зупиняють розслідування цієї резонансної справи. Слідчі активно встановлюють інших осіб, які можуть бути безпосередньо причетні до організації продажу цих автомобілів.

Подібні випадки наживи на забезпеченні армії фіксуються і в інших областях країни. Нагадаємо, раніше на Волині правоохоронці також успішно викрили велику організовану групу. Спільники масово завозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та згодом продавали їх цивільним особам за готівку. По всім викритим фактам тривають судові розгляди.

👉 Також нагадаємо, що працівники Держбюро розслідувань (ДБР) розпочали офіційне розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) на Закарпатті.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп заявив про припинення бомбардування Ірану

ВАЖЛИВО

росія входить у “кінцеву стадію” воєнної економіки, резерви майже вичерпані – дослідження

ПОДІЇ

Поліція розслідує факти порушень з боку ТЦК під час стрілянини на Черкащині

КРИМІНАЛ

Дрон рф у Сумах впав на залізничному вокзалі: є постраждалі

ВІЙНА

Поступки та обмеження: в Ірані повідомили подробиці угоди з США

ВАЖЛИВО

Окупантам ще більше відрізали Крим від спрощеної логістики після ураження у Чонгарі

ПОДІЇ

Паливо за талонами, дефіцит продуктів і проблеми з логістикою: що відбувається в окупованому Криму

ПОДІЇ

Окупанти 73 рази атакували позиції Сил оборони та намагалися прорвати оборону біля острова Білогрудий – Генштаб

ВІЙНА

ЄС продовжив та розширив санкції щодо рф за незаконну анексію Криму

ВАЖЛИВО

«Діалог з бізнесом» Луганщини: про розвиток власної справи та гранти

ЛУГАНЩИНА

Звіт щодо захисту прав людини: виклики Луганщини та житлове питання ВПО

ЛУГАНЩИНА

Руйнування коледжу та інфраструктури: наслідки атаки на Дніпро

ВАЖЛИВО

3-й ОШБр передали від Луганщини БпЛА майже на 20 мільйонів гривень

ЛУГАНЩИНА

Курс долара встановить новий історичний рекорд: рішення Нацбанку

ВАЖЛИВО

Підтримка ВПО в евакуації: Біловодська СВА продовжує надавати допомогу

ВПО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип