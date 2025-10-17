Орбан заявив про готовність прийняти зустріч Трампа і путіна в Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що його країна готова стати майданчиком для зустрічі Трампа і путіна. Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) у четвер, 16 жовтня.

📢 «Запланована зустріч між президентами США і росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ми готові!», — написав Орбан, підтвердивши готовність прийняти переговори у Будапешті.

☝️ Раніше президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що планує особисту зустріч із російським диктатором владіміром путіним саме в Угорщині. За його словами, зустріч може відбутися вже впродовж двох тижнів.

📢 «Я б сказав, що протягом двох тижнів або близько того, досить швидко», — зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про майбутню зустріч.

Крім того, Трамп повідомив, що держсекретар США Марко Рубіо невдовзі проведе переговори з главою МЗС росії сергієм лавровим, щоб узгодити деталі.

📢 «Вони дуже швидко домовляться про час і місце. Можливо, вже домовилися — вони вже говорили», — додав американський президент.

Трамп підтвердив, що зустріч планується саме в Угорщині, і організовуватиме її Віктор Орбан, який узяв на себе ініціативу.

Нагадаємо, напередодні лідери США та росії провели телефонну розмову, яку Трамп назвав «продуктивною» та після якої анонсував нову зустріч в Угорщині.