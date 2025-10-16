Трамп назвав розмову з путіним продуктивною та анонсував нову зустріч

Президент США Дональд Трамп охарактеризував телефонну розмову з російським диктатором путіним як продуктивну та повідомив про майбутню зустріч високопосадовців США та росії. Про це він написав 16 жовтня у соціальній мережі Truth Social.

📢 «Наприкінці розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі з боку США очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Місце зустрічі ще не визначено», — зазначив Трамп.

Він також анонсував власну зустріч із владіміром путіним у Будапешті, де планується обговорення можливості припинення «безславної» війни між росією та Україною.

За словами Трампа, путін під час розмови привітав його з досягненням миру на Близькому Сході.

📢 «Я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між росією та Україною», — додав американський лідер.

Під час телефонної розмови з путіним обговорювалися й питання торгівлі між росією та США після завершення війни в Україні.

📢 «Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес», — наголосив Трамп.

👉 Нагадаємо, що сьогодні відбулися чергові телефонні переговори Трампа з російським диктатором. Водночас запланована на 17 жовтня зустріч Трампа з шостим президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Вона передбачає обговорення можливості постачання американських крилатих ракет Tomahawk для України.