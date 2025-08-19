Олена Шуляк: Держава розширює програму грантів для переробних підприємств

Українська влада нещодавно розширила державну програму “Гранти для переробних підприємств”, запровадивши в ній новий напрям – гранти на відновлення потужностей для переробних підприємств, які постраждали від російської агресії по всій Україні. Такі підприємства можуть отримати до 16 млн грн на закупівлю, доставлення та монтаж обладнання.

Про це нагадує голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“Ледь не щодня російський ворог атакує своїми ракетами й дронами українську промисловість. Через такі масові обстріли та подальші пожежі підприємства втрачають дороговартісне та надзвичайно важливе для роботи обладнання. Саме тому українська влада ініціювала розширення державної програми “Гранти для переробних підприємств”, щоб дати змогу постраждалому бізнесу якомога швидше повернутися в стрій економіки, відновити та розширити штат робітників, розгорнути нові виробничі лінії та й загалом забезпечити стабільний розвиток. Партія “Слуга Народу” вітає такі рішення, завжди їх підтримує та, ба більше, наші народні депутати часто долучаються до розроблення багатьох важливих ініціатив для підтримки вітчизняного бізнесу”, – зазначає Олена Шуляк.

Подача заявок триває постійно, документи можна подати через платформу “Дія”. Максимальний розмір гранту на відновлення, пояснюють у “Слузі Народу”, – 16 млн грн. Отримати грант можна на умовах співфінансування: 20% – інвестує виробник, 80% вартості проєкту відновлення покриває держава. Кошти для відновлення надають і тим підприємствам, які раніше вже отримували фінансування на розвиток чи створення підприємства за програмою “Гранти для переробних підприємств”.

Власне, як нагадують у партії “Слуга Народу”, на розвиток чи створення підприємства за цією програмою держава виплачує до 8 млн грн. У такому разі для більшості регіонів фінансування розподіляється порівну: 50% коштом гранту та 50% з власних коштів підприємця.

Однак держава пропонує й інші умови, додають у політсилі: 1 – якщо закуповується обладнання українського виробництва, то підприємець вносить 30%, інші 70% – грантові кошти держави; 2 – для виробників безпілотників, поліграфії й переробних підприємств у прифронтових регіонах держава покриває 80% вартості, учасник програми – лише 20%.

Повертати кошти від гранту не треба, однак підприємство має створити 5 нових робочих місць, працювати не менше трьох років і справно сплачувати податки. Такі умови стосуються як напрямку програми щодо розвитку чи створення виробництва, так і напрямку щодо відновлення після обстрілів.

У партії “Слуга Народу” резюмують: програма “Гранти для переробних підприємств” уже допомогла створити понад 20 тисяч робочих місць та залучити на ринок понад 6,2 млрд грн інвестицій, які повертаються до держави та примножуються через сплачені бізнесом податки.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, держава надає різні види допомоги – фінансову, медичну, психологічну, соціальну – для цивільних громадян, які постраждали внаслідок війни. Українці, які отримали інвалідність через вибухонебезпечні предмети, окрім інших пільг та виплат, що передбачені законодавством, також мають право на одноразову грошову допомогу від держави.