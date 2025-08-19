Вівторок, 19 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Олена Шуляк: Держава розширює програму грантів для переробних підприємств

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
На фото Олена ШУляк
Олена Шуляк

Українська влада нещодавно розширила державну програму “Гранти для переробних підприємств”, запровадивши в ній новий напрям – гранти на відновлення потужностей для переробних підприємств, які постраждали від російської агресії по всій Україні. Такі підприємства можуть отримати до 16 млн грн на закупівлю, доставлення та монтаж обладнання.

Про це нагадує голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“Ледь не щодня російський ворог атакує своїми ракетами й дронами українську промисловість. Через такі масові обстріли та подальші пожежі підприємства втрачають дороговартісне та надзвичайно важливе для роботи обладнання. Саме тому українська влада ініціювала розширення державної програми “Гранти для переробних підприємств”, щоб дати змогу постраждалому бізнесу якомога швидше повернутися в стрій економіки, відновити та розширити штат робітників, розгорнути нові виробничі лінії та й загалом забезпечити стабільний розвиток. Партія “Слуга Народу” вітає такі рішення, завжди їх підтримує та, ба більше, наші народні депутати часто долучаються до розроблення багатьох важливих ініціатив для підтримки вітчизняного бізнесу”, – зазначає Олена Шуляк.

Подача заявок триває постійно, документи можна подати через платформу “Дія”. Максимальний розмір гранту на відновлення, пояснюють у “Слузі Народу”, – 16 млн грн. Отримати грант можна на умовах співфінансування: 20% – інвестує виробник, 80% вартості проєкту відновлення покриває держава. Кошти для відновлення надають і тим підприємствам, які раніше вже отримували фінансування на розвиток чи створення підприємства за програмою “Гранти для переробних підприємств”.

Власне, як нагадують у партії “Слуга Народу”, на розвиток чи створення підприємства за цією програмою держава виплачує до 8 млн грн. У такому разі для більшості регіонів фінансування розподіляється порівну: 50% коштом гранту та 50% з власних коштів підприємця.

Однак держава пропонує й інші умови, додають у політсилі: 1 – якщо закуповується обладнання українського виробництва, то підприємець вносить 30%, інші 70% – грантові кошти держави; 2 – для виробників безпілотників, поліграфії й переробних підприємств у прифронтових регіонах держава покриває 80% вартості, учасник програми – лише 20%.

Повертати кошти від гранту не треба, однак підприємство має створити 5 нових робочих місць, працювати не менше трьох років і справно сплачувати податки. Такі умови стосуються як напрямку програми щодо розвитку чи створення виробництва, так і напрямку щодо відновлення після обстрілів.

У партії “Слуга Народу” резюмують: програма “Гранти для переробних підприємств” уже допомогла створити понад 20 тисяч робочих місць та залучити на ринок понад 6,2 млрд грн інвестицій, які повертаються до держави та примножуються через сплачені бізнесом податки.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, держава надає різні види допомоги – фінансову, медичну, психологічну, соціальну – для цивільних громадян, які постраждали внаслідок війни. Українці, які отримали інвалідність через вибухонебезпечні предмети, окрім інших пільг та виплат, що передбачені законодавством, також мають право на одноразову грошову допомогу від держави.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фейк: Україна атакує жителів Херсона FPV-дронами

СТОПФЕЙК

Україна уклала рекордну угоду на закупівлю природного газу

ВАЖЛИВО

Коаліція охочих готова розгорнути сили безпеки в Україні

ВАЖЛИВО

ЄС зробив офіційну заяву після зустрічі Трампа з путіним

ВАЖЛИВО

У кремлі назвали час і делегацію для переговорів на Алясці

ПОЛІТИКА

Генеральний секретар НАТО долучиться до переговорів у Білому домі 18 серпня

ВАЖЛИВО

Фейк: The NYT закликає до «нового визначення смерті» в Україні, щоб вилучати органи для трансплантації у живих людей

СТОПФЕЙК

Україні можуть надати безпекові гарантії на зразок статті 5 НАТО – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Японська корпорація Sony повністю згорнула діяльність на росії

ПОДІЇ

Трамп: «Ніякого Криму назад і ніякого вступу в НАТО»

ВАЖЛИВО

російський дрон атакував авто на Сумщині: поранені двоє жінок

ВІЙНА

В Алясці готують військову базу для переговорів путіна та Трампа

ПОЛІТИКА

Вибухи у Харкові 17 серпня: під ударом виявилося село Лісне

ВІЙНА

Трамп вилетів на Аляску для зустрічі з путіним

ВАЖЛИВО

путін підготував для США два сценарії врегулювання війни в Україні — ЗМІ

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"