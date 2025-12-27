Субота, 27 Грудня, 2025
Окупанти знову вдарили по портах Одещини: є пошкодження

Денис Молотов
Окупанти знову вдарили по портах Одещини: є пошкодження
Фото: попередні удари росіян по припортовій інфраструктурі Одещини та знищені зерносховища.

Окупаційні російські війська протягом минулої доби, 26 грудня, завдали ударів по об’єктах промислової та портової інфраструктури Одеської області. Про наслідки атаки повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, попри те що сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих повітряних цілей, уникнути пошкоджень не вдалося. Зокрема, внаслідок обстрілів на території одного з елеваторів було пошкоджено обладнання, призначене для транспортування зерна. Водночас за наявною інформацією, загиблих і постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, зафіксовано падіння безпілотного літального апарата на територію підприємства з виробництва рослинної олії. За словами очільника області, цей інцидент не спричинив негативних наслідків для людей чи виробничих потужностей.

📢 «На місцях подій працюють відповідні служби. Правоохоронці фіксують сліди чергових воєнних злочинів країни-агресора», — зазначив Олег Кіпер.

Наразі триває обстеження пошкоджених об’єктів та документування наслідків ворожих ударів.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на морські порти Одеської області були пошкоджені цивільні судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау, а також елеватори й складські приміщення.

