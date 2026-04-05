Окупанти готують видобуток міді та цинку на Луганщині

Денис Молотов
Ілюстративне фото: ЦНС / 05.04.2026

На тимчасово окупованій (ТОТ) Луганщині російські окупаційні структури активізували підготовку до промислового видобутку міді та цинку. Про це свідчать дані Центру національного спротиву (ЦНС), оприлюднені 5 квітня.

Геологи загарбників нещодавно завершили детальне дослідження Нагольного кряжа в Ровеньківському районі. Місцеві жителі тимчасово окупованого Міусінська повідомляють про свіжі пошкодження кварцевого шару неподалік від селища.

У січні ліцензії на розвідку та видобуток міді, цинку, золота й срібла в регіоні отримала маловідома компанія «Алчевскпромгрупп». Статутний капітал цього «інвестора» становить лише 10 000 рублів, а штат — одна людина.

Активні роботи на Бобриковському золотому родовищі почалися ще у 2025 році, задовго до проведення формального «аукціону». Раніше воно належало австралійській компанії Korab Resources, яка проводила тут геологорозвідку. Проте після окупації регіону у 2014 році компанія повністю втратила контроль над активом.

Реакція української влади

Раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом, під час якої обговорювалися безпекові гарантії для України та зазіхання росії на критичні мінерали на тимчасово окупованих українських територіях.

Також Кабінет Міністрів затвердив оновлений перелік стратегічно та критично важливих корисних копалин і родовищ, що надаватимуться у користування через аукціони або конкурси.

👉 Нагадаємо, що переселення рашистів на тимчасово окуповані території (ТОТ) України передбачене довгостроковими планами російського диктаторського режиму щодо окупованих територій України.

