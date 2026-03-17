Окупанти планують переселити понад 100 тисяч рашистів на ТОТ України

Денис Молотов
Переселення росіян на тимчасово окуповані території (ТОТ) України передбачене довгостроковими планами російського диктаторського режиму щодо окупованих територій України. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на так звані «плани розвитку» тимчасово окупованих регіонів.

Згідно з оприлюдненими даними, до 2045 року росія планує переселити понад 100 тисяч своїх громадян до Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Йдеться про реалізацію 15 генеральних планів та 10 проєктів планування територій.

☝️ Ці документи передбачають масштабне будівництво та реконструкцію інфраструктури й промислових об’єктів.

Зокрема, планується:
  • звести 13,11 млн квадратних метрів житла;
  • побудувати 168 дитячих садків і 24 школи;
  • відкрити дві поліклініки та сім спортивних об’єктів.

Окрему увагу приділено розвитку транспортної інфраструктури.

Передбачено:
  • будівництво та реконструкцію понад 3270 км автомобільних доріг;
  • оновлення майже 430 км залізничних колій і 19 станцій;
  • створення морських яхтових марин і причалів;
  • реконструкцію чотирьох аеродромів.

Крім того, у планах рашистів — створення нових промислових підприємств.

Серед них:
  • вісім підприємств машинобудування;
  • 15 виробництв будівельних матеріалів;
  • шість об’єктів видобувної промисловості;
  • підприємства з переробки териконів.

Загалом до реалізації проєктів планують залучити понад 225 тисяч осіб. Водночас актуальні дані про чисельність населення на окупованих територіях відсутні. На росії «росстат» таких даних не оприлюднює.

За інформацією так званого «держстату днр», станом на 1 березня 2022 року там проживали менш ніж 2,2 млн осіб, тоді як у так званій «лнр» — близько 1,39 млн осіб.

Офіційних оцінок щодо населення окупованих частин Херсонської та Запорізької областей наразі немає.

📌 Нагадаємо, раніше російський диктатор путін підписав указ, який передбачає соціальні гарантії для громадян рф, що погодяться переїхати на тимчасово окуповані території України.

Також повідомлялося, що російська влада продовжує кампанію з вербування молоді на окупованих територіях, зокрема під виглядом патріотичного виховання.

