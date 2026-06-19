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Повторний удар по Краматорську: зросла кількость жертв

Денис Молотов
Денис Молотов
Повторний удар по Краматорську: зросла кількость жертв 03
Фото: наслідки російської атаки на Краматорськ / Донецька ОВА / 19.06.2026

Краматорськ вдруге за день зазнав обстрілу з боку російських військ, внаслідок чого зросла кількість загиблих і поранених. Про це офіційно повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Окупаційна російська армія (ОРК – окупаційний російський контингент) продовжує масовано обстрілювати житлові квартали міст Донеччини. Повторні удари по цивільній інфраструктурі завдаються у моменти, коли на місцях перших прильотів уже тривають рятувальні роботи.

Спочатку очільник регіону поінформував, що кількість жертв у Краматорську зросла до 2 загиблих і 6 поранених. Вдруге за день місто потрапило під обстріл приблизно опівдні — і цей обстріл подвоїв кількість загиблих і поранених. За словами Вадима Філашкіна, росіяни ведуть цілеспрямований терор проти цивільних мешканців.

Оновлені дані щодо кількості жертв станом на вечір

Ситуація в місті залишається напруженою, а інформація з лікарень та місць влучань оновлюється в міру розбору завалів. Медики борються за життя поранених краматорців.

О 17:00: «Кількість загиблих внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу зросла до 3 людей. Приблизно опівдні місто вдруге потрапило під вогонь, що призвело до збільшення кількості жертв», – йдеться в повідомленні ОВА.

«Щодо обсягів матеріальної шкоди — їх наразі уточнюємо», — зазначили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Окупанти ведуть цілеспрямований терор проти цивільних. Також голова ОВА вчергове закликав усіх бути обережними і не нехтувати заходами безпеки, а за можливості — евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

👉 Також нагадаємо, що ОРК рф (окупаційний російський контингент) завдали удару по стоянці вантажного транспорту в Одеській області. Одна людина загинула, четверо зазнали поранень.

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