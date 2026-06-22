Прем’єр-міністр Великої Британії пішов у відставку

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пішов у відставку. Про це він офіційно оголосив під час спеціального термінового звернення на Даунінг-стріт у понеділок, 22 червня. Повідомляють BBC та The Guardian.

У Великій Британії розпочинається процедура зміни політичного керівництва та обрання нового очільника кабінету міністрів. Головною причиною такого кроку став брак внутрішньопартійної єдності щодо ключових економічних та безпекових питань.

📢 «Кожне рішення, яке я приймав, було спрямовано на те, щоб на перше місце поставити країну, яку я люблю. Саме тому я подам у відставку з посади лідера Лейбористської партії. Сьогодні вранці я поспілкувався з його величністю королем, щоб повідомити йому про своє рішення», – заявив політик.

Графік проведення виборів та транзит владних повноважень

Попри кризу довіри, чинний голова кабінету прагне уникнути дестабілізації державних інституцій. Передача повноважень відбуватиметься за чітко погодженим внутрішнім регламентом.

Стармер вже офіційно звернувся до національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням невідкладно затвердити графік проведення виборів нового лідера політичної сили. Офіційний прийом кандидатур розпочнеться 9 липня.

За словами урядовця, у разі проведення виборів це гарантуватиме, що новий лідер обійме посаду до початку сесії парламенту у вересні. Стармер залишатиметься на посаді прем’єр-міністра до завершення виборів і зробить усе можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади наступнику.

Перемога Енді Бернема та передісторія урядової кризи

Кадрові зміни в регіональних округах створили передумови для появи нових фаворитів усередині керівного крила партії, що прискорило ухвалення остаточного рішення.

Минулого тижня стали відомі результати важливих довиборів в окрузі Мейкерфілд. На них упевнену перемогу здобув мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога фактично проклала йому прямий шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера Лейбористській партії.

Напередодні з інсайдерських джерел стало відомо, що Стармер оголосить про свою відставку. За інформацією ЗМІ, прем’єр дійшов висновку, що його подальше перебування на посаді більше не є можливим, оскільки він більше не має підтримки у власній партії.

Нагадаємо, у липні 2024 року Кір Стармер очолив британський уряд, замінивши на цій посаді Ріші Сунака. Він активно та послідовно підтримував Україну на тлі повномасштабного вторгнення росії, забезпечуючи стабільне постачання озброєння.