Офіцер ТЦК на Київщині вимагав $4 тисячі за уникнення мобілізації

Денис Молотов
На Київщині правоохоронці викрили військового посадовця, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди. За даними слідства, офіцер ТЦК вимагав з військовозобов’язаного хабар у розмірі 4 тисяч доларів в обмін на сприяння в уникненні мобілізації. Про це 3 березня повідомила пресслужба ДБР.

☝️ За інформацією правоохоронців, фігурант обіцяв комплекс «послуг», які мали створити підстави для непризову.

Зокрема, офіцер гарантував:

— сприяння у реєстрації місця проживання;
— допомогу з оформленням документів через мобільний застосунок;
— організацію проходження військово-лікарської комісії без подальшого призову;
— зняття статусу «розшук» у відповідній базі.

📢 Слідчі повідомили посадовцю про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. Водночас правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до цієї схеми.

  • Нагадаємо, раніше подібні факти фіксували і в інших регіонах. Зокрема, у Чернігівській області викрили посадовця територіального центру комплектування, який за хабарі впливав на рішення військово-лікарської комісії.
  • Також на Вінниччині правоохоронці викрили посадовицю ТЦК на вимаганні коштів у матері загиблого військовослужбовця.
  • Крім того, у голови військово-лікарської комісії при ТЦК у Дніпропетровській області вилучили понад 300 тисяч доларів.
  • У Волинській області правоохоронці затримали групу військовослужбовців одного з районних ТЦК, які, за даними слідства, за гроші допомагали чоловікам мобілізаційного віку вирішувати питання, пов’язані з мобілізацією.
