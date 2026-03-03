Офіцер ТЦК на Київщині вимагав $4 тисячі за уникнення мобілізації

На Київщині правоохоронці викрили військового посадовця, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди. За даними слідства, офіцер ТЦК вимагав з військовозобов’язаного хабар у розмірі 4 тисяч доларів в обмін на сприяння в уникненні мобілізації. Про це 3 березня повідомила пресслужба ДБР.

☝️ За інформацією правоохоронців, фігурант обіцяв комплекс «послуг», які мали створити підстави для непризову.

Зокрема, офіцер гарантував:

— сприяння у реєстрації місця проживання;

— допомогу з оформленням документів через мобільний застосунок;

— організацію проходження військово-лікарської комісії без подальшого призову;

— зняття статусу «розшук» у відповідній базі.

📢 Слідчі повідомили посадовцю про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. Водночас правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до цієї схеми.