Двоє військових ТЦК отримали підозру за вимагання хабарів

Денис Молотов
Двоє військових ТЦК отримали підозру за вимагання хабарів
Фото: Затримання працівників ТЦК / Національна поліція України / 17.02.2026

У Волинській області правоохоронці затримали групу військовослужбовців одного з районних Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які, за даними слідства, за гроші допомагали чоловікам мобілізаційного віку вирішувати питання, пов’язані з мобілізацією. Про це повідомила Національна поліція України.

Схема та суми хабарів

За інформацією поліції, двоє військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пропонували такі «послуги»:

  • 1500 доларів – за зняття з розшуку в системі «Оберіг»;
  • 2500 доларів – за безперешкодне оновлення військово-облікових даних.

Обох фігурантів затримано та повідомлено про підозру.

За вимагання та одержання неправомірної вигоди військовослужбовцям ТЦК та СП може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 166 000 гривень кожному.

Нагадаємо

Раніше на Чернігівщині посадовця ТЦК викрили на впливі на рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) за грошову винагороду. За «вирішення питання» він вимагав 2500 доларів.

Упродовж 2025 року Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримав 6 127 звернень щодо  порушень прав громадян під час проведення мобілізаційних заходів.

