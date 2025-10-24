П’ятниця, 24 Жовтня, 2025
Обстріл Харкова: п'ять авіабомб рф вдарили по місту, є поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріл Харкова: п’ять авіабомб рф вдарили по місту, є поранені

Окупаційні російські війська в ніч на п’ятницю завдали чергового удару по Харкову, застосувавши керовані авіабомби (КАБ). Як повідомили у місцевій обласній військовій адміністрації (ОВА) та підтвердив міський голова Ігор Терехов, унаслідок обстрілу Харкова постраждали щонайменше шестеро мирних мешканців.

У місті пролунали чотири потужні вибухи, більшість із яких припала на Індустріальний район. За уточненими даними, удари спричинили масштабні руйнування цивільної інфраструктури.

📢 «За уточненою інформацією, одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджені більше 20 машин. Друге – по цивільному підприємству», – повідомив Ігор Терехов у Telegram.

Серед постраждалих — 69-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес після потужних вибухів. Медики надали їй необхідну допомогу.

За інформацією Ситуаційного центру, Харків атакували п’ятьма керованими авіабомбами. На одному з місць удару вибухова хвиля пошкодила дві багатоповерхівки — у будинках вибито вікна, а на деяких поверхах зафіксовано пошкодження фасадів.

Бригади швидкої та рятувальники продовжують працювати на місцях уражень, надаючи допомогу постраждалим і ліквідовуючи наслідки обстрілу Харкова.

Раніше того ж дня російські війська масовано обстріляли Херсон. Унаслідок артилерійського удару загинули двоє людей, ще близько двадцяти отримали поранення різного ступеня тяжкості.

