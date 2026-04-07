Новий лідер Ірану у критичному стані: деталі розвідки

Денис Молотов
Фото ілюстративне: новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї.

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває без свідомості та проходить лікування в місті Кум на південь від Тегерана. Стан Хаменеї оцінюють як надважкий. Про це повідомляє The Times із посиланням на дані розвідок США та Ізраїлю, надані керівництву країн Перської затоки.

За наявною інформацією, стан Хаменеї не дозволяє йому виконувати функції керівника держави.

Зазначається, що це перший випадок, коли було розкрито місцезнаходження Моджтаби Хаменеї від початку американсько-ізраїльської операції проти Ірану.

Поранення під час ударів

За даними ЗМІ, Хаменеї зазнав тяжких поранень унаслідок перших ударів 28 лютого. Тоді загинув його батько — аятола Алі Хаменеї. Відтоді Хаменеї-молодший не з’являвся на публічних заходах.

Інформація про можливе лікування у рф

☝️ Раніше медіа повідомляли, що Моджтабу Хаменеї могли перевезти до москви російським військовим літаком через стан здоров’я та міркування безпеки. За цими даними, він нібито проходить лікування в одній із резиденцій глави кремля.

