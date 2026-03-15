ЗМІ повідомили про перевезення Моджтаби Хаменеї на росію

Моджтаба Хаменеї, якого медіа називають новим верховним лідером Ірану, може перебувати у москві, куди його нібито перевезли російським військовим літаком у межах секретної операції. Про це повідомляє видання AJ Jariba з посиланням на джерела, наближені до Хаменеї.

За інформацією журналістів, після прибуття до російської столиці Моджтаба Хаменеї переніс операцію, яка, за даними джерел, пройшла успішно. Наразі він проходить лікування у приватній лікарні, що розташована при одній із президентських резиденцій глави кремля володимира путіна.

Згідно з повідомленням, поранення Хаменеї нібито отримав 28 лютого під час перших ударів США та Ізраїлю по Ірану.

За словами джерел, травма вимагала госпіталізації до добре обладнаної медичної установи. А також постійного медичного спостереження, що, як стверджується, було складно забезпечити в Ірані через тривалі бомбардування.

Крім того, повідомляється, що ізраїльська сторона раніше заявляла про намір завдати удару по новому верховному лідерові Ірану, що посилило питання безпеки.

➡️ Пропозиція, від якої неможливо відмовитись

Джерело також зазначило, що іранські служби безпеки побоювалися витоку інформації про місцеперебування Хаменеї. Зокрема, через можливість відстеження лікарів і спеціалістів, які могли брати участь у його лікуванні. Саме тому, за даними співрозмовників видання, було ухвалено рішення про лікування на росії.

Як стверджує AJ Jariba, ініціативу лікування Хаменеї на росії нібито запропонував російський диктатор володимир путін під час телефонної розмови з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Повідомляється, що іранська влада розглянула цю пропозицію і зрештою погодилася на неї.

За інформацією джерел, того ж вечора Хаменеї перевезли до москви, де його лікуванням займаються російські лікарі разом із групою іранських медиків, які супроводжували його.

➡️ Публічне звернення Моджтаби до народу могло бути фейковим

Водночас деякі джерела висловлюють сумніви щодо достовірності першого звернення, яке раніше приписували Моджтабі Хаменеї. За словами співрозмовника, близького до іранських реформаторів, існує підозра, що текст звернення міг написати генеральний секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

Джерело зазначило, що зміст заяви повністю збігався з попередніми висловлюваннями Ларіджані, а відсутність публічного виступу чи аудіозапису промови лише посилила ці підозри.

Крім того, за інформацією джерела, самого Моджтабу могли навіть не поінформувати про підготовку такого звернення.

📌 Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна може мати інформацію про місцеперебування і стан Хаменеї. Але не планує її розголошувати.

📢 «Я не надаватиму йому страхування життя», – сказав Нетаньяху.

Цю заяву багато хто сприйняв як натяк на наявність в Ізраїлю розвідувальної інформації щодо нового лідера Ірану. Водночас джерела в Єрусалимі повідомляють, що ізраїльська розвідка припускає, що травми Хаменеї можуть бути серйознішими, ніж вважалося раніше. Разом з тим, за їхніми словами, достовірної інформації про його виїзд з Ірану наразі немає.

➡️ Інформація про поранення

Раніше видання AJ Jariba писало, що Моджтаба Хаменеї міг отримати поранення у ліву частину тіла, від голови до ніг. Зазначається, що його поранили уламки, які впали поруч, а не пряме влучання під час ударів по комплексу в Тегерані, де розташовані резиденція та офіс верховного лідера Ірану.

У Пентагоні раніше заявляли, що новий лідер Ірану перебуває «у бігах». Крім того, міністр війни США Піт Гегсет припускав, що Хаменеї отримав поранення і може мати серйозні ушкодження.

👉 Було також повідомлено, що російський диктатор володимир путін може намагатися використати військову кампанію США та Ізраїлю проти Ірану для посилення позицій москви у війні проти України.