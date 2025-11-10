Понеділок, 10 Листопада, 2025
Нові пошкодження енергоінфраструктури — діють графіки обмежень

Чергові атаки російських військ знову призвели до пошкоджень енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України. Про це повідомило Міністерство енергетики у понеділок, 10 листопада.

📢 «Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок масованих ракетно-дронових атак», — йдеться у повідомленні відомства.

☝️ У Міненерго підтвердили, що сьогодні з 00:00 до 23:59 у більшості областей діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Нові пошкодження енергоінфраструктури — діють графіки обмежень Водночас у компанії НЕК «Укренерго» уточнили, що до кінця доби у більшості регіонів застосовуватимуться відключення обсягом від двох до чотирьох черг. Там також додали, що в регіонах, де діють погодинні знеструмлення, одночасно запроваджені обмеження і для підприємств.

📢 «Враховуючи погодні умови та наслідки російських атак, необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби», — наголосили в «Укренерго».

📌 У компанії закликали обмежити використання потужних електроприладів і переносити енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему є мінімальним.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада росія завдала масованих ударів по енергетичних об’єктах у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Тоді атака стала найпотужнішою проти теплоелектростанцій компанії «Центренерго», які повністю припинили роботу.

Після цього в Україні посилили відключення електроенергії.

ℹ️ Згідно з оновленими правилами, усі споживачі, які не належать до критичної інфраструктури, поділені на шість черг (груп).

  • Три черги означають обмеження для половини споживачів у регіоні;
  • Чотири черги — до 70% споживачів без світла;

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу. Дві черги – 8 годин обмежень. Три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.

Тривалість та розподіл черг упродовж доби визначають обленерго у кожній області.

