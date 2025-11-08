«Центренерго» заявило про повну зупинку генерації

Внаслідок чергової масованої атаки росії на енергетичну інфраструктуру України в ніч на 8 листопада всі теплоелектростанції «Центренерго» зупинили свою роботу. Про це повідомила пресслужба компанії.

📢 «Наймасованіший удар по нашим ТЕС з початку війни. Небачена раніше кількість ракет і незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили у ті самі станції, що ми відновили після нищівної атаки 2024 року… Не минуло й місяця від попереднього удару, і сьогодні вночі ворог одночасно гатив по всій нашій генерації. Ми зупинилися… Нині — нуль генерації. Нуль!», — йдеться у повідомленні компанії.

☝️ У «Центренерго» підкреслили, що теплоелектростанції не є військовими об’єктами, і на них працюють цивільні українці. У компанії також зазначили, що ворог здійснив синхронний удар по всіх об’єктах теплової генерації, внаслідок чого «ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!».

До складу «Центренерго» входять три ключові теплоелектростанції:

Трипільська ТЕС у місті Українка на Київщині,

у місті Українка на Київщині, Зміївська ТЕС у селищі Слобожанське Харківської області,

у селищі Слобожанське Харківської області, Вуглегірська ТЕС у Світлодарську Донецької області (тимчасово окупована).

Загальна встановлена потужність виробничих активів компанії становить близько 14% від загальної потужності електростанцій України.

👉 Нагадаємо, що в ніч проти 8 листопада російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури. Окупанти випустили 45 ракет і 458 дронів, із яких зафіксовано 26 влучань ракет і 52 ударних БпЛА у 25 локаціях по країні. Уламки збитих цілей впали ще на чотирьох ділянках у різних регіонах України.