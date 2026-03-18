Норвегія виділить Україні 200 млн доларів бюджетної підтримки

Норвегія оголосила про надання $200 млн бюджетної підтримки Україні через проєкт Світового банку PEACE. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Телеграмі у середу, 18 березня.

📢 «Вітаємо рішення Норвегії надати 200 млн доларів бюджетної підтримки Україні через проєкт Світового банку PEACE. Щиро вдячні за цей своєчасний внесок для збереження макрофінансової стабільності та безперервної роботи ключових державних послуг – це приклад лідерства Норвегії та її послідовної підтримки України в період великих викликів», – написала вона.

📊 За її словами, фінансування сприятиме підтримці стабільності державних фінансів і забезпеченню роботи базових сервісів. Юлія Свириденко також наголосила, що з моменту запуску програми у 2022 році проєкт PEACE вже мобілізував майже 52 млрд доларів.

✅ Із цієї суми 13,4 млрд доларів спрямовано на виплату пенсій.

☝️ Таким чином, програма залишається одним із ключових інструментів міжнародної фінансової підтримки України.