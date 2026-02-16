ЄБРР та Норвегія виділили 85 млн євро на імпорт газу для України

Нафтогаз України та Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підписали угоду про надання гранту на 85 млн євро для закупівлі природного газу. Про це 16 лютого повідомила пресслужба компанії.

Грант надається урядом Норвегії відповідно до домовленостей між шостим президентом України Володимир Зеленський та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре.

Кошти буде спрямовано на закупівлю додаткових обсягів імпортного газу для часткової компенсації втрат власного видобутку, спричинених російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.

Голова правління Нафтогазу Сергій Корецький подякував уряду Норвегії, фонду NORAD та ЄБРР за підтримку, наголосивши на її своєчасності для енергетичної стабільності країни.

➡️ Механізм надання коштів

Фінансування здійснюється через механізми співпраці ЄБРР із донорами. Воно спрямоване на оперативне реагування на нагальні потреби енергетичного сектору України в умовах воєнного стану.

Раніше Нафтогаз повідомив про отримання першої партії скрапленого природного газу (СПГ) з початку року. Поставка обсягом майже 100 млн кубометрів була здійснена у партнерстві з польським державним концерном Orlen та включала американський LNG.