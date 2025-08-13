Середа, 13 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Німеччина профінансує пакет військової допомоги Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Німеччина профінансує пакет військової допомоги Україні

Німеччина 13 серпня оголосила про фінансування пакета військової допомоги Україні на суму $500 мільйонів у межах ініціативи НАТО «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL). Про це повідомляється на сайті Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав рішення Берліна, назвавши його «яскравою демонстрацією незмінної відданості обороні України».

📢 «Цей пакет допоможе Україні захиститися від російської агресії. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і ця заява ще раз підкреслює її зобов’язання підтримати український народ у боротьбі за свободу та суверенітет», — зазначив він.

Що відомо про пакет допомоги

Німеччина в середу,13 серпня 2025 року, оголосила, що профінансує новий пакет військового обладнання та боєприпасів для України на суму 500 мільйонів доларів США, що постачаються зі Сполучених Штатів, в рамках нової ініціативи НАТО «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL). Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав цю заяву як яскраву демонстрацію незмінної відданості Німеччини обороні України.

📢 «Я вітаю Німеччину за чергову активізацію. Це рішення допоможе Україні захиститися від російської агресії», – сказав Генеральний секретар НАТО, – «Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і сьогоднішня заява ще раз підкреслює її зобов’язання допомогти українському народу захистити свою свободу та суверенітет», – додав він.

  • Загальна вартість — $500 млн.
  • Містить озброєння та боєприпаси, що постачатимуться зі складів США.
  • Призначений для задоволення найнагальніших потреб ЗСУ.
  • Точний вміст пакета не розголошується з міркувань безпеки.

Ініціатива PURL передбачає швидке та регулярне постачання Україні озброєнь, необхідних на фронті.

Німеччина профінансує пакет військової допомоги Україні

Внесок Німеччини йде слідом за аналогічними зобов’язаннями Нідерландів, а також спільною заявою Данії, Норвегії та Швеції. Кожна країна у межах цієї програми виділяє близько пів мільярда доларів.

☝️ Також нагадаємо, що Латвія приєдналася до закупівлі зброї для України через механізми НАТО. Прем’єр-міністерка країни Евіка Сіліня підтвердила участь Риги у відповідній ініціативі Альянсу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Ворог атакував Дніпро та Нікопольський район: є загиблі та поранені

ВАЖЛИВО

Дрон рф влучив у пасажирський автобус на Херсонщині, багато жертв

ВАЖЛИВО

Постріли біля ЗАЕС: Україна закликала партнерів посилити тиск на рф задля деокупації станції

ПОДІЇ

Німеччина планує скоротити виплати біженцям з України – ЗМІ

СУСПІЛЬСТВО

Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїзди

ПОДІЇ

7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон: Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів

ПОДІЇ

Трамп відклав підвищення тарифів на китайські товари

ПОЛІТИКА

Іран погрожує зірвати створення нового транзитного маршруту TRIPP

ПОЛІТИКА

ЄС анонсував новий пакет санкцій та додаткову підтримку України

ПОЛІТИКА

Суд ВАКС відмовився відсторонити голову АМКУ Павла Кириленка

КРИМІНАЛ

Українці мають чудову можливість сплатити штраф ТЦК через Резерв+

СУСПІЛЬСТВО

Зеленський заявив про непохитність у захисті своїх територій

ВАЖЛИВО

Щастинська РДА оптимізує штат відповідно до розпорядження ОВА

ЛУГАНЩИНА

Четвертий підсанкційний танкер прибув до терміналу СПГ рф

ЕКОНОМІКА

Зеленський та Моді обговорили мирні ініціативи й санкції проти рф

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"