Німеччина профінансує пакет військової допомоги Україні

Німеччина 13 серпня оголосила про фінансування пакета військової допомоги Україні на суму $500 мільйонів у межах ініціативи НАТО «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL). Про це повідомляється на сайті Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав рішення Берліна, назвавши його «яскравою демонстрацією незмінної відданості обороні України».

📢 «Цей пакет допоможе Україні захиститися від російської агресії. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і ця заява ще раз підкреслює її зобов’язання підтримати український народ у боротьбі за свободу та суверенітет», — зазначив він.

Що відомо про пакет допомоги

Загальна вартість — $500 млн .

. Містить озброєння та боєприпаси , що постачатимуться зі складів США .

, що постачатимуться . Призначений для задоволення найнагальніших потреб ЗСУ .

. Точний вміст пакета не розголошується з міркувань безпеки.

Ініціатива PURL передбачає швидке та регулярне постачання Україні озброєнь, необхідних на фронті.

Внесок Німеччини йде слідом за аналогічними зобов’язаннями Нідерландів, а також спільною заявою Данії, Норвегії та Швеції. Кожна країна у межах цієї програми виділяє близько пів мільярда доларів.

☝️ Також нагадаємо, що Латвія приєдналася до закупівлі зброї для України через механізми НАТО. Прем’єр-міністерка країни Евіка Сіліня підтвердила участь Риги у відповідній ініціативі Альянсу.