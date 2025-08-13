Латвія підтримала ініціативу НАТО щодо озброєння України

Латвія приєдналася до закупівлі зброї для України через механізми НАТО. Прем’єр-міністерка країни Евіка Сіліня підтвердила участь Риги у відповідній ініціативі Альянсу. Про це 12 серпня повідомляє Liepajniekiem.lv.

За словами очільниці уряду, держава продовжує активно підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Після засідання кабміну, що відбулося того ж дня, Сіліня оголосила, що Латвія приєднується до програми PURL, спрямованої на централізовану закупівлю критично важливого військового обладнання для Збройних сил України.

☝️ Зокрема, йдеться про постачання систем протиповітряної оборони. Латвія планує внести щонайменше 2 мільйони євро, але остаточний обсяг фінансування визначать пізніше.

Ця участь узгоджується із закликом президента США Дональда Трампа до союзників через НАТО щодо посилення військової підтримки України та забезпечення її сучасними оборонними засобами.

❗Раніше Латвія передала Україні велику партію бронетехніки та готує нові поставки.

☝️ Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни до червня 2025 року європейські країни виділили щонайменше 35,1 мільярда євро військової допомоги через оборонні закупівлі, що на 4,4 мільярда євро перевищує обсяг підтримки з боку США.

👉 Також раніше Латвійська Республіка передала Державній службі з надзвичайних ситуацій України 16 сучасних пожежних автомобілів.