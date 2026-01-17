Субота, 17 Січня, 2026
Нічна атака рф: Повітряні сили повідомили про 115 ворожих БпЛА

Денис Молотов
Нічна атака рф: Повітряні сили повідомили про 115 ворожих БпЛА
Автор: Talllesty - Власна робота, CC BY 4.0

У ніч на суботу російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. Загалом агресор застосував 115 БпЛА різних типів, з яких 96 було збито або подавлено силами протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це вранці 17 січня повідомили Повітряні сили ЗСУ.

☝️ Зазначається, що противник атакував ударними дронами типу «Shahed», «Гербера», «Італмас». А також іншими безпілотниками з напрямків Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (рф) і з тимчасово окупованого Донецька. За даними військових, близько 75 дронів були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи (МВГ).

Нічна атака рф: Повітряні сили повідомили про 115 ворожих БпЛА
Повітряні Сили ЗСУ

📢 «За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, “Гербера” та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у двох місцях.

⚠️ У Повітряних силах попередили, що ворожа атака тривала й після ранку, у повітряному просторі залишалися окремі дрони, тому громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

☝️ Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що найближчим часом Прага може передати Україні бойові літаки, здатні ефективно знищувати російські безпілотники. Про це він повідомив під час зустрічі з шостим президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

👉 Також стало відомо, що окупаційні російські війська вночі завдали чергового удару по одному з підприємств групи «Нафтогаз». За підсумками останнього тижня це вже шоста атака на об’єкти компанії.

