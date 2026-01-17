Окупанти знову вдарили по об’єктах Нафтогазу

Окупаційні російські війська вночі завдали чергового удару по одному з підприємств групи «Нафтогаз». За підсумками останнього тижня це вже шоста атака на об’єкти компанії. Про це у суботу, 17 січня, повідомила пресслужба групи.

📢 «Ворог продовжує бити по підприємствах групи Нафтогаз. Цієї ночі – черговий удар по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу. Лише за тиждень маємо шість атак. Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору», – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що внаслідок обстрілу постраждалих немає. На місці удару вже працюють профільні спеціалісти, а всі служби групи переведені у посилений режим роботи.

☝️ Нагадаємо, у ніч на 17 січня росія атакувала територію України 115 безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили 96 дронів, водночас зафіксовано влучання 16 БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників ще у двох місцях.

Раніше цього тижня удари рф по енергетичній інфраструктурі України були кваліфіковані як злочини проти людяності. Слідчі зібрали доказову базу, яка свідчить, що атаки на енергетику є послідовною політикою кремля, спрямованою на системне знищення цивільної інфраструктури та створення гуманітарної кризи.

👉 Також стало відомо, що Китай із початку 2026 року повністю припинив імпорт електроенергії з росії і не закуповує навіть мінімальний обсяг, передбачений чинним контрактом, — близько 12 МВт.