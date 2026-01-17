Субота, 17 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Окупанти знову вдарили по об’єктах Нафтогазу

Денис Молотов
Окупанти знову вдарили по об’єктах Нафтогазу 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Окупаційні російські війська вночі завдали чергового удару по одному з підприємств групи «Нафтогаз». За підсумками останнього тижня це вже шоста атака на об’єкти компанії. Про це у суботу, 17 січня, повідомила пресслужба групи.

📢 «Ворог продовжує бити по підприємствах групи Нафтогаз. Цієї ночі – черговий удар по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу. Лише за тиждень маємо шість атак. Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору», – йдеться в повідомленні.

Окупанти знову вдарили по об’єктах Нафтогазу У компанії зазначили, що внаслідок обстрілу постраждалих немає. На місці удару вже працюють профільні спеціалісти, а всі служби групи переведені у посилений режим роботи.

☝️ Нагадаємо, у ніч на 17 січня росія атакувала територію України 115 безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили 96 дронів, водночас зафіксовано влучання 16 БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників ще у двох місцях.

Раніше цього тижня удари рф по енергетичній інфраструктурі України були кваліфіковані як злочини проти людяності. Слідчі зібрали доказову базу, яка свідчить, що атаки на енергетику є послідовною політикою кремля, спрямованою на системне знищення цивільної інфраструктури та створення гуманітарної кризи.

👉 Також стало відомо, що Китай із початку 2026 року повністю припинив імпорт електроенергії з росії і не закуповує навіть мінімальний обсяг, передбачений чинним контрактом, — близько 12 МВт.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Понад 5,8 млн грн хабарів: в трьох областях правоохоронці викрили схеми незаконного переправлення за кордон

КОРДОН

Звільнення голови СБУ: профільний комітет дав “зелене світло”

ВАЖЛИВО

У ЄС обговорюють створення єдиних військ замість присутності армії США

ВАЖЛИВО

Фейк: Українці планують 18 січня «вийти на Майдан» проти ТЦК

СТОПФЕЙК

Рада призначила Дмитра Наталуху головою Фонду держмайна України

ВАЖЛИВО

Можливе об’єднання Румунії та Молдови: мотиви, сценарії та наслідки

ТОЧКА ЗОРУ

Фейк: Deutsche Welle повідомила про «тисячі постраждалих» під час затримання ТЦК

СТОПФЕЙК

Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан

ВАЖЛИВО

Володимир Зеленський та Валерій Залужний зустрілись

ВЛАДА

Ударні дрони рф пошкодили житлові будинки та лікарню в Одесі

ВАЖЛИВО

2 мільйони українців розшукує Міноборони – Федоров

ВЛАДА

Чоловік у Черкасах розбив вікна авто ТЦК металевим предметом

СУСПІЛЬСТВО

Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві

ПОДІЇ

Директор-розпорядник МВФ здійснила візит до Києва

ВАЖЛИВО

Конгрес США може обмежити дії Трампа у питанні Гренландії

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ