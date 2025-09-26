Невідомі дрони було помічено над Німеччиною

На півночі Німеччини, у Шлезвіг-Гольштейн, зафіксовано проліт кількох невідомих дронів. Інцидент стався в ніч на п’ятницю, 26 вересня, і одразу викликав занепокоєння серед сил безпеки. Про це повідомило видання NDR, зазначивши, що після подібних випадків у Данії тема безпілотників знову стала у центрі підвищеної уваги.

Міністр внутрішніх справ Сабіне Зюттерлін-Ваак підтвердила факт появи дронів, але відмовилася уточнювати їх кількість чи місце виявлення. Вона наголосила, що зараз розслідується підозра у можливому шпигунстві.

📢 «Північні німецькі землі разом з федеральним урядом і, за необхідності, у координації з нашими данськими сусідами повинні бути в змозі якомога швидше ефективно реагувати на такі події», — заявив Ніклас Дюрбрук, речник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини з питань внутрішньої безпеки.

Поліція у взаємодії з іншими північнонімецькими регіонами почала посилювати систему захисту від дронів. За словами місцевих правоохоронців, головна мета — підготуватися до можливих подальших випадків і оперативно реагувати на загрози.

Місцеві ЗМІ нагадують, що це вже не перший інцидент у регіоні. На початку вересня спеціальні підрозділи поліції провели операцію на Північно-Східноморському каналі, де було заблоковано вантажне судно. Є підозри, що саме воно могло використовуватися як база для запуску безпілотників.

На тлі цих подій у Німеччині активно обговорюють імовірний міжнародний слід. Влада Данії раніше не виключила, що за інцидентами з дронами може стояти росія.

Додаткову увагу викликало повідомлення журналістів, які під час одного з випадків у данських водах помітили російський військовий корабель «Олександр Шабалін».

Дрони над Німеччиною стають не лише локальною проблемою, а й частиною ширшого контексту безпеки в регіоні. У Берліні та на місцях посилюють співпрацю з сусідніми країнами, щоб протистояти подібним загрозам.

☝️ Також нагадаємо, що у Данії виникла загроза атаки дронів, через що знову зупиняв роботу один з аеропортів країни. Це вже третій подібний випадок протягом останніх кількох днів, що викликає занепокоєння серед місцевих органів влади та авіаційних служб.