П’ятниця, 26 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

У Данії знову закривали аеропорт через БпЛА

Денис Молотов
Денис Молотов
У Данії знову закривали аеропорт через БпЛА

У Данії виникла загроза атаки дронів, через що знову зупиняв роботу один з аеропортів країни. Це вже третій подібний випадок протягом останніх кількох днів, що викликає занепокоєння серед місцевих органів влади та авіаційних служб.

Йдеться про аеропорт Ольборга, де в ніч на 26 вересня було закрито повітряний простір. Це сталося вже вдруге за одну добу. Інформацію підтвердив начальник варти поліції Північної Ютландії Крістіан Тільстед у коментарі для газети Ekstra Bladet.

За словами правоохоронця, роботу аеропорту припинили о 23:40 через підозру на присутність безпілотника. Хоча наразі підтверджень факту порушення неба дроном немає, свідчення очевидців змусили владу вжити запобіжних заходів. На місце події виїхали поліцейські, а для перевірки ситуації було залучено додаткові підрозділи.

Як пояснив черговий начальник, умови спостереження ускладнює зоряне небо:

📢 «Але сьогодні вночі небо дуже зоряне, як і вчора, тому розрізнити одне від іншого на небі може бути досить складно, і тому нам спочатку потрібно це перевірити. Але, у всякому разі, один літак був перенаправлений», – цитує видання його слова.

Цей інцидент став продовженням низки випадків, пов’язаних із появою невідомих безпілотників у повітряному просторі Данії.

Нагадаємо, увечері 24 та вночі 25 вересня невідомі дрони помітили над військовими об’єктами та стратегічними зонами країни. У відповідь росія заявила, що підозри щодо її можливої причетності є «інсценованою провокацією» та «абсурдними спекуляціями».

Крім того, ще 22 вересня невідомі апарати були зафіксовані у небі над Копенгагеном та Осло. Це призвело до закриття аеропортів у Данії та Норвегії й стало причиною затримок та змін у графіках польотів.

Серія інцидентів із загрозою безпілотників суттєво вплинула на авіаційний рух у регіоні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Авіаудар рф у Костянтинівці: двоє загиблих та восьмеро поранених

ВІЙНА

Третина боїв припала на Покровський напрямок, ворог активніше тисне на Лиманському: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Кремінська громада надасть допомогу сім’ям першокласників у 2025 році

ЛУГАНЩИНА

росія атакувала рятувальників у Сумській області FPV-дроном

ВІЙНА

Сербія отримала від росії комплекси РЕБ

ПОДІЇ

Швеція готова збивати російські літаки над своєю територією

ПОЛІТИКА

У США присяжні підтвердили провину чоловіка у спробі замаху на Трампа

ПОДІЇ

У столиці Норвегії помітили дрони над військовою фортецею

ПОДІЇ

СБУ викрила 147 поплічників кремля в Криму у 2025 році, засуджено вже 32 особи

ПОДІЇ

Українські військові ліквідували склади БпЛА і боєприпасів рф

ВАЖЛИВО

Рада оборони Луганщини затвердила виділення 50 млн грн на ЗСУ

ЛУГАНЩИНА

Айдарська СВА оголосила конкурс бізнес-проєктів для ветеранів та їхніх родин

ЛУГАНЩИНА

росія вдарила по Запоріжжю дронами та фугасними авіабомбами

ВІЙНА

ОБСЄ заявив про смерть близько 169 українських військових в полоні: у МЗС відреагували на звіт про злочини рф

ПОДІЇ

ГУР України зламало сервери окупаційної влади Криму та здобуло понад 100 Тб даних

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"