У Данії знову закривали аеропорт через БпЛА

У Данії виникла загроза атаки дронів, через що знову зупиняв роботу один з аеропортів країни. Це вже третій подібний випадок протягом останніх кількох днів, що викликає занепокоєння серед місцевих органів влади та авіаційних служб.

Йдеться про аеропорт Ольборга, де в ніч на 26 вересня було закрито повітряний простір. Це сталося вже вдруге за одну добу. Інформацію підтвердив начальник варти поліції Північної Ютландії Крістіан Тільстед у коментарі для газети Ekstra Bladet.

За словами правоохоронця, роботу аеропорту припинили о 23:40 через підозру на присутність безпілотника. Хоча наразі підтверджень факту порушення неба дроном немає, свідчення очевидців змусили владу вжити запобіжних заходів. На місце події виїхали поліцейські, а для перевірки ситуації було залучено додаткові підрозділи.

Як пояснив черговий начальник, умови спостереження ускладнює зоряне небо:

📢 «Але сьогодні вночі небо дуже зоряне, як і вчора, тому розрізнити одне від іншого на небі може бути досить складно, і тому нам спочатку потрібно це перевірити. Але, у всякому разі, один літак був перенаправлений», – цитує видання його слова.

Цей інцидент став продовженням низки випадків, пов’язаних із появою невідомих безпілотників у повітряному просторі Данії.

Нагадаємо, увечері 24 та вночі 25 вересня невідомі дрони помітили над військовими об’єктами та стратегічними зонами країни. У відповідь росія заявила, що підозри щодо її можливої причетності є «інсценованою провокацією» та «абсурдними спекуляціями».

Крім того, ще 22 вересня невідомі апарати були зафіксовані у небі над Копенгагеном та Осло. Це призвело до закриття аеропортів у Данії та Норвегії й стало причиною затримок та змін у графіках польотів.

Серія інцидентів із загрозою безпілотників суттєво вплинула на авіаційний рух у регіоні.